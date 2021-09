Dos adolescentes murieron atropellados por conductor presuntamente alcoholizado en el Área de la Bahía

Dos adolescentes perdieron la vida la noche del sábado después de ser atropellados cuando caminaban por una carretera en la localidad de Knighgtsen, por un conductor que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol.

La Patrulla de Caminos de California informó que a las 11:14 p.m. una unidad respondió a los reportes de un accidente vehicular que involucraba a peatones en el 8321 de Byron Highway, al este del condado de Contra Costa.

Two teens were killed Saturday night after they were struck by a suspected drunken driver while walking along a road in Knightsen, authorities said. https://t.co/xmOoNUNZmS

— KPIX 5 (@KPIXtv) September 6, 2021