Roberto Palazuelos reacciona a las fuertes declaraciones de Andrés García: “No sé qué le habrá molestado”

Luego de que Andrés García arremetiera en contra de Roberto Palazuelos amenazando con sacarlo de su lista de herederos, el empresario dijo desconocer los motivos que tuvo legendario actor para hablar mal de él públicamente.

Hace unos días Andrés García enfureció al escuchar que Palazuelos había encontrado un comprador para su lujosa residencia ubicada al sur de la Ciudad de México que es conocida como “El Castillo”.

“Roberto está diciendo muchas babosadas para hacerse publicidad. Ya es hora de que Roberto, y se lo digo dignamente, te quiero mucho Roberto, ahora ya olvídate de Andrés García y no te metas en mis cosas, porque ni me estás inventando, ni soy un viejito indefenso”, dijo hace unos días.

Tras las declaraciones del primer actor, Roberto Palazuelos fue entrevistado por el programa de TV Azteca, ‘Venga la Alegría’, donde compartió sus primeras impresiones sobre la polémica respuesta del actor, a quien considera un padre.

“Ayer me enteré por la prensa que estaba molesto conmigo. La verdad ignoro por qué está molesto. Le mando un abrazo muy grande”.

El también empresario dijo estar sorprendido por la respuesta de su amigo pues durante un reciente encuentro con él en Acapulco convivieron sin tocar el tema o demostrar alguna diferencia.

“No me ha hablado a mí ni nada, yo le vi hace 5 o 6 días, entonces no quisiera yo entrar en cosas con la prensa, eso no se arregla con la prensa”, reiterando que en el momento en que él tiene una diferencia con un amigo, prefiere solucionarlo directamente con él y no ante los medios de comunicación.

Antes de finalizar, Palazuelos dio muestra del profundo respeto que siente por el actor y si entrar en la polémica aseguró que en cuanto le sea posible intentará hablar con Andrés García, a quien considera parte de su familia.

“La verdad no sé qué le habrá molestado yo he estado muy ocupado, ahora que regrese a México lo buscaré. Una disculpa, pero la verdad es que yo los asuntos familiares, los asuntos con mis amigos los trato con mi familia y con mis amigos, no con la prensa, ya hablaré con Andrés y sabré lo que le molesto”, añadió.

Asimismo, durante una entrevista para el periódico El Universal, el llamado “Diamante Negro” aseguró que no hay distanciamiento y que su única intención es asesorar legalmente a Andrés García y procurar que siga teniendo una vida plena.

“Las cosas entre nosotros están bien y espero que se concrete ya lo del castillo, sobre todo para su tranquilidad financiera. Lo que sé es que ya tenemos a la persona, no sé si tengan una diferencia, mi papel es jurídico, ver que esté bien y que sea un contrato que lo proteja”.

