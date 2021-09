Mía Rubín responde se hay rivalidad con Lucerito Mijares y Ángela Aguilar

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Mía, hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín, sorprendió a sus fanáticos de redes sociales al responder si es verdad que tiene una rivalidad con Lucerito Mijares y si aceptaría hacer un dueto con ella o su colega Ángela Aguilar.

Durante una transmisión en vivo con sus seguidores de Instagram, la joven cantante se sinceró acerca de la supuesta rivalidad que mantiene con otras cantantes que, al igual que ella, están iniciando su carrera musical, una de ellas es Lucerito Mijares, quien también es hija de dos de las figuras más importantes dentro de la industria musical, Lucero y Manuel Mijares.

Y es que, luego de que sus fans le pidieran hacer un dueto con Lucerito Mijares, la hija de la presentadora de ‘Hoy’ respondió emocionada:

“Estaría increíble, la verdad es que me encanta como canta. De verdad la admiro muchísimo, tiene un vocerrón y no entiendo cuál es la obsesión de la prensa de ponernos a pelear todo el tiempo”.

Enseguida confirmó que le encantaría hacer una colaboración musical y se deshizo en halagos hacia su joven colega, quien a pesar de que aún no ha debutado de forma oficial, a sus 16 años ya cuenta con la admiración y cariño del público pues ha derrochado talento durante algunas presentaciones junto a sus famosos padres, dejando en alto el enorme talento vocal que heredó.

“La verdad es que me parece súper talentosa. Me encantaría hacer un dueto con ella. Me parece una persona súper talentosa y una niña con una vibra súper bonita”.

Además, destacó que no están peleadas y tampoco existe algún tipo de rivalidad con Lucerito, por lo que no le queda claro por qué se empeñan en asegurar lo contrario: “No entiendo la necesidad de estar peleando a las artistas mujeres, no hay necesidad. Aquí es pura buena onda de todas, intentamos apoyarnos porque el mundo de la música puede ser difícil”, agregó.

Mía Rubín Legarreta también dejó claro que no existen problema o rivalidad con Ángela Aguilar, sino que por el contrario, siempre se han apoyado por lo que le parece una “persona divina y es súper talentosa“.

