Hispano violó a niño de nueve años cinco sábados seguidos; cuidaba al pequeño mientras los padres trabajaban

TEXAS – Un hispano del área de Houston fue sentenciado a 20 años de prisión por haber violado repetidamente a un niño que estuvo cuidando por periodo extendido, según informó Kim Ogg, fiscal del Condado Harris.

Jesús Andrade Lizama, de 53 años, admitió haber asaltado sexualmente a un niño de 9 años cinco sábados seguidos en la casa donde la víctima vivía con sus padres.

“Los niños son los más vulnerables en nuestra sociedad, y cuando un adulto los victimiza, puede convertirse en un trauma para ellos que les puede durar toda la vida”, dijo Ogg.

Según documentos de la corte, durante el incidente, Lizama arrastró al niño de su habitación y le cubrió la boca para que no pudiera gritar y pedir auxilio. Después de abusar del pequeño sexualmente Lizama le dijo que si le contaba a alguien lo que había pasado que lo mataría y que también mataría a sus hermanos.

Después de varios episodios de abuso el niño les confesó a sus padres lo que le estaba pasando y los padres llamaron a la Policía.

Lizama se declaró culpable por asalto agravado sexual de un menor este martes y recibió una sentencia de 20 años. El acuerdo con la fiscalía de Lizama garantizaba que iría a la cárcel, y la víctima de esta forma no tendría que presentarse durante el juicio para declarar.

