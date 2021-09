La tormenta tropical Mindy se forma en el Golfo de México y tocará Florida este miércoles

La tormenta tropical Mindy se formó este miércoles en el Golfo de México y se espera que toque tierra esta noche en Panhandle de Florida, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) en un comunicado en Twitter. Esta es la formación meteorológica número 13 que se forma en el Atlántico.

“Los datos de las boyas de la NOAA indican que la tormenta tropical Mindy es un poco más fuerte, con vientos máximos sostenidos de 45 millas por hora“, indició el ente meteorológico.

5 PM CDT Sep 8 — NOAA Buoy data indicates that Tropical Storm #Mindy is a little stronger, with maximum sustained winds of 45 mph with an estimated minimum central pressure of 1004 mb.

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 8, 2021