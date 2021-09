Alerta Flex: Se extiende la restricción en consumo de energía eléctrica en California

Debido a las altas temperaturas, se extendió por un segundo día la Alerta Flex para todo el estado de California.

En un comunicado, el Independent System Operator, administrador de la red eléctrica en el estado, solicitó que voluntariamente los residentes reduzcan el consumo de energía eléctrica.

La Alerta Flex estará en vigor de las 4 p.m. a las 9 p.m. de este jueves.

Good morning, CA! The California ISO has issued a statewide #FlexAlert for today, Sept. 9, from 4-9 p.m. due to above normal temperatures affecting much of the state and West, and tight energy supply. Urging consumers to conserve electricity. Learn more: https://t.co/GslP8IKUsO pic.twitter.com/LAOJkD3glP

— California ISO (@California_ISO) September 9, 2021