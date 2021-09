Alerta Flex en vigor este miércoles en California por el calor y alta demanda de energía eléctrica

Las autoridades impondrán este miércoles una Alerta Flex en California debido al calor y a la alta demanda de energía eléctrica.

La alerta se aplicará de las 4 p.m. a las 9 p.m.

The California ISO has issued a #FlexAlert for tomorrow, Sept. 8, from 4-9 p.m. due to above-normal temperatures and high energy demand in much of the state and West. Consumers urged to reduce energy use to protect grid reliability. Read the news release: https://t.co/5GTidydloT pic.twitter.com/L0VtWiicWp

