Texas atraviesa repunte mortal: Se rompe récord de muertes por COVID-19; en un solo día murieron más de 400 personas

HOUSTON – El repunte de la pandemia en Texas ha causado una notoria cantidad de muertes y una de las más recientes cifras difundidas por las autoridades de la salud es más que preocupante.

Texas reportó que este jueves el mayor número de personas muertas a causa de COVID-19 en los 18 meses que van corridos de la pandemia.

En total fueron 408 las personas reportadas como fallecidas.

La cifra más alta previa a esta ocurrió el 13 de enero de 2021 cuando se reportaron 387 muertes.

Esto ocurrió durante la ola de COVID-19 que empezó a fin de año y se prolongó durante el primer mes del 2021.

Los últimos dos días, en Texas se han reportado más de 60,000 casos de contagio y se teme que el número de hospitalizaciones -que se estabilizó en las últimas dos semanas- pueda crecer nuevamente.

