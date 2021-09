Reseña: Tales of Arise, Sonic Colors: Ultimate, WarioWare: Get It Together y Greak: Memories of Azur

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Tales of Arise, Sonic Colors: Ultimate, WarioWare: Get It Together y Greak: Memories of Azur, son los mejores videojuegos que podrás disfrutar en estos días, así que no importa qué género te agrade, pues hay para todos los gustos y estas reseñas sin duda te harán tomar una mejor elección.

Tales of Arise

Se trata de la más reciente entrega de una de las mejores franquicias de RPG que hay, por la calidad de las historias, lo bien diseñados que están los personajes y por lo entrañables que llegan a ser.

La historia de Tales of Arise se ambienta cientos de años después de la guerra entre Dahna y Rena la cual resultó en el triunfo de ese último y en tres siglos de esclavitud del primero y la aventura comienza con Alphen, un esclavo que no puede recordar su pasado debido a la misteriosa máscara que usa, pero todo da un giro cuando los Cuervos Escarlata intervienen para terminar con las injusticias.

Como buen juego de su género, uno de los principales objetivos, es hacer que nuestros personajes obtengan mejoras gracias a las batallas en donde ganamos experiencia y objetos de una manera estratégica. Esta entrega introduce los Ataques de Impulso que cada personaje tiene.

En el apartado gráfico se ve muy bien la generación actual, aunque los tiempos de carga son un poco tediosos. En resumen, si has gozado de esta franquicia, sin duda te gustará por los implementos que llegan y aunque tal vez no sea el mejor de todos sigue cumpliendo muy bien con su objetivo, divertirnos por muchas horas. Está disponible para Xbox Series, One, Ps4 y Ps5.

Sonic Colors: Ultimate

Se trata de la versión remasterizada del título lanzado hace 10 años para Nintendo Wii y que llega a tiempo para celebrar las tres décadas del personaje emblemático de Sega.

La historia inicia luego de que el villano de la franquicia, el Dr. Eggman construye un parque de diversiones en el que usa a unos seres llamados wisps, por lo que Sonic y compañía tendrán la misión de rescatar a las simpáticas criaturas.

En el apartado de juego, no hay ninguna novedad, son las mismas 7 u 8 horas que vimos en el original, en donde se ven los cambios, es en el apartado gráfico, donde hace honor a su nombre con coloridos detalles y escenarios. Si lo juegas en la versión de Switch, tampoco hay mucha novedad en pues los controles son muy similares a lo que hace una década disfrutamos, pero con la opción de hacerlo con los controles analógicos, y por supuesto, con el plus de que lo puedes llevar a donde quiera que vayas.

Sin duda sigue siendo uno de los mejores juegos en 3D de Sonic hechos hasta la fecha y esperemos que sea un buen pretexto para que la compañía se anime a hacer una continuación.

WarioWare: Get It Together

El nuevo título de esta serie de minijuegos conserva su esencia, diversión rápida, para llevar que saca sonrisas y que brilla por la imaginación con la que cada uno de los retos fueron creados.

Una de las principales diferencias que hay en referencia con las pasadas entregas es que ahora puedes usar a otros personajes de la franquicia de Wario y además cada uno de ellos tiene su propia habilidad para poder pasar cada uno de los retos.

El detalle que le vemos es que los jefes de nivel son algo que llega a decepcionar. Pero de ahí en fuera, además de que son casi 200 minijuegos y varios modos para disfrutarlo en solitario o en compañía hacen de esta entrega una de las mejores, pues se agradece un título así en el que no tengas que invertir mucho tiempo de manera continua, pero no por eso dejes de divertirte a lo grande. Disponible solo en Switch.

Greak: Memories of Azur

Se trata de una grata sorpresa desarrollado por un estudio mexicano de nombre Navegante Entertainment junto a Bromio y cuenta la historia de tres hermanos: Greak, Adara y Raydel que se enfrentan a los Los Ulrag, una raza de guerreros que busca conquistar todo el continente.

Empezarás la aventura usando a Greak, el hermano menor quien deberá encontrar a su familia. A lo largo de la trama podremos controlar a los otros dos personajes ya mencionados, cada uno con su propia habilidad con los que podremos avanzar en los niveles.

Visualmente es una obra de arte en movimiento, por lo que cada momento que pases dentro de este mundo, podrás gozar de un deleite visual. Lo malo es su duración que puede llegar a considerarse corto y que si llegas a morir, tendrás que empezar desde un punto que muchas veces te regresa muy atrás. Pese a los detalles que tiene, es un gran juego que debes de disfrutar si estás cansado de las mismas franquicias de siempre.

