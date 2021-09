Tesla Model S Plaid supera al Porsche Taycan en Nürburgring

Los halagos para el Tesla Model S Plaid aún no terminan. El auto, considerado uno de los más veloces del mundo desde los primeros días de su lanzamiento, ha logrado un nuevo récord: completar una vuelta en Nürburgring, uno de los circuitos más difíciles del mundo, en tan solo 7:35.579 minutos. Con este increíble tiempo, este vehículo eléctrico rompió el récord que había sido impuesto anteriormente por el Porsche Taycan y que estaba fijado en los 7:42 minutos.

El mayor logro para el prodigio de Tesla —además de haber superado a otro auto eléctrico con características excepcionales— es representar una fuerte competencia para los deportivos y superdeportivos con motor de combustión interna, los cuales han tenido el primer lugar en este tipo hazañas por mucho tiempo, sobre todo en este circuito que resulta ser uno de los más complicados para los pilotos de carrera debido a su longitud, la cual triplica la de un circuito promedio. También por sus curvas y la irregularidad de algunos tramos que se pierden entre los bosques de esta región de Alemania.

Como sucede siempre con Tesla, Elon Musk anunció este logro a través de su cuenta de Twitter, mostrando una fotografía del documento que certifica los tiempos alcanzados por su vehículo estrella. Según informa Electrek, esta es la segunda vez que sucede algo parecido, ya que en 2014 la compañía intentó romper este mismo récord con su Model S sin resultados positivos.

Tesla Model S Plaid just set official world speed record for a production electric car at Nurburgring. Completely unmodified, directly from factory. pic.twitter.com/AaiFtfW5Ht

— Elon Musk (@elonmusk) September 9, 2021