Houston y otras ciudades de Texas bajo la amenaza de severas inundaciones por la tormenta tropical Nicholas

HOUSTON – Después de lo que ha sido un agradable fin de semana en Houston las cosas podríar cambiar radicalmente en los próximas días.

La tormenta tropical Nicholas, que se formó la mañana de este domingo, se fortalecería más mientras avanza sobre las aguas del Golfo de México en dirección a las costas de Texas, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

Tropical Storm #Nicholas has formed in the southern Gulf of Mexico. Forecast to be a slow-mover and produce very heavy rainfall for SE TX. @KHOU #khou11 pic.twitter.com/qXcmmLBJME

— Tim Pandajis (@TimPandajisKHOU) September 12, 2021