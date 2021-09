Lo volvió a hacer: Ibrahimovic lanzó una polémica declaración proclamándose el mejor futbolista del mundo, por encima de Ronaldo y Messi

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Zlatan Ibrahimovic no solo se ha caracterizado por sus acrobáticos goles y por ser uno de los futbolistas con más goles anotados, sino que también es muy conocido por su gran ego y por las polémicas declaraciones que siempre suele hacer.

Es algo que ha acompañado la carrera de Zlatan y nuevamente lo ha vuelto a hacer luego de compararse con las estrellas del fútbol mundial Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en donde aseguró que él es el mejor futbolista del mundo.

“Si estás hablando de cualidades intrínsecas, no tengo nada menos que ellos” aseguró Zlatan a pesar de que todavía no ha podido ganar un título de la Champions League, un tema del que también hizo mención.

Zlatan Ibrahimovic habló para la revista 'France Football' y dejó, como es usual en él, frases para recordar. 💥 ⚽️ pic.twitter.com/VaRygUBYn9 — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) September 12, 2021

El sueco también habló del Balón de Oro, premio que aún no ha podido conseguir, confesando que no le obsesiona ganarlo. “Tampoco estoy obsesionado con eso porque cuando haces cosas buenas colectivamente, el individual te sigue. No puedes ser bueno si el colectivo no es bueno”.

Pero como no podía faltar, la declaración polémica y egocéntrica característica de Zlatan no se hizo esperar. “¿Que si extraño el balón de oro? No, es el balón de oro el que me extraña, en el fondo creo que soy el mejor jugador del mundo”.