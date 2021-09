Niegan que Gael García y Diego Luna hayan recibido millones de pesos del Gobierno mexicano

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La Gira de Documentales Ambulante desmintió los reportes recientes de que dos de sus cofundadores, los actores Gael García Bernal y Diego Luna, recibieron millones de pesos por parte del Gobierno para su goce personal, como trascendió en algunos medios, bajo concepto de donativos para Ambulante A.C.

A través de un comunicado difundido en su sitio web oficial, el organismo indicó que sí ha sido acreedor a fondos públicos para la promoción de los documentales que han formado parte de sus eventos, pero que ese dinero ha sido en exclusiva para las actividades de difusión de dichos filmes, y no para alguno de sus miembros en particular.

“Todos los recursos económicos al alcance de Ambulante A.C. se obtienen con pleno cumplimiento de los requisitos establecidos en las convocatorias emitidas por instituciones gubernamentales o privadas, mismas que son de amplio conocimiento público”, se lee en el texto.

“Los fondos que recauda Ambulante son para uso exclusivo de sus operaciones y su objeto social. Gael García Bernal y Diego Luna no han recibido un solo peso, ni salarios, ni compensaciones, como de manera errónea y sin evidencia se ha difundido en algunos medios”.

Se indicó en el escrito que durante los 16 años en que el ciclo ha estado en activo, ha buscado, además de exhibir y crear nuevos proyectos de cine documental nacionales, formar espacios de encuentro en torno al cine y llevar películas a más de un millón 279 mil 600 audiencias, incluyendo a comunidades con baja o nula oferta fílmica.

Ambulante aseguró que también ha otorgado becas que han impulsado la labor de 195 realizadores, varios de ellos provenientes de comunidades indígenas y afrodescendientes, y que ha buscado apoyos económicos para situaciones de emergencia.

“La integridad con la que se ejercen los recursos públicos por parte de Ambulante A.C. está confirmada por auditorías anuales e independientes que realiza la firma especializada Deloitte, así como por la propia Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, la Secretaría de Hacienda y el IMCINE, ya que estas instituciones hacen un seguimiento puntual y minucioso del destino de los fondos públicos otorgados y su apego a la legalidad”, se indicó.

“Ambulante seguirá viajando a lugares que cuentan con poca oferta de exhibición y formación en cine documental, con el fin de crear una esfera pública participativa e informada, y abrir nuevos canales de expresión y reflexión. Esto es Ambulante”.

Diversos medios indicaron recientemente que las estrellas de ‘Rudo y Cursi’ habrían recibido más de 160 millones de pesos entre los sexenios de los ex mandatarios Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, a través de supuestos fideicomisos federales y estatales. Incluso se citó a una supuesta ex colaboradora de Ambulante quien aparentemente calificó a la asociación como una ONG de élite voraz que sólo busca acaparar fondos usando la imagen de Luna y García Bernal como bandera. View this post on Instagram A post shared by Ambulante (@ambulanteac)

