Autoridades arrestaron a mujer y a su novio por presuntamente torturar y asesinar a hija de 7 años, en condado de Los Ángeles

Autoridades investigan la muerte de una niña de 7 años en Hawthorne, caso en el que hay dos personas detenidas, la madre de la pequeña y el novio de la mujer, acusados por presuntamente torturar y asesinar a la menor.

Ida Helen Brockman, de 30 años y su novio, Malachi Whalen, de 29, se encuentran bajo la custodia del Departamento de Policía de Los Ángeles.

La madre es acusada de un cargo de asesinato y un cargo de abuso infantil con resultado de muerte; en tanto que su pareja tiene en contra un cargo de asesinato, un cargo de tortura y un cargo de abuso infantil con resultado en la muerte.

En los documentos judiciales se identifica a la víctima como Amaiya D.

Oficiales de LAPD en Hawthorne acudieron la semana pasada al Hospital Comunitario Martin Luther King Jr. por una posible llamada que reportaba un caso por abuso y muerte infantil, de acuerdo con reportes del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles.

A Hawthorne mother and her boyfriend are scheduled to be arraigned today on charges of murder, torture, and child abuse in the death of her 7-year-old daughter. https://t.co/EaIDDznh6C