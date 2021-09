Saunders busca una nueva fractura de Saúl Álvarez: “Una revancha con Canelo me motivaría”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La última victoria de Saúl “Canelo” Álvarez fue ante el británico, Billy Joe Saunders. Una pelea que finalizó en el octavo round, luego de que el mexicano le propinara un uppercut que le fracturó el hueso ocular a su contendiente. Sin embargo, Saunders manifestó que se plantearía su regreso al ring en una revancha con el tapatío.

“No estoy preocupado si vuelvo a boxear (…) he invertido mi dinero bien, tengo que entrenar durante seis o siete meses, necesito salir de mi zona de confort. Hay ciertas peleas que harían eso. Obviamente una revancha con Canelo me motivaría”, reconoció Saunders en una entrevista para iFL TV.

Luego de la derrota con “Canelo”, mucho se habló del posible retiro del británico. Esa pelea se desarrolló el 8 de mayo y, hasta los momentos, el británico no ha sonado para regresar al cuadrilátero. Sin embargo, Saunders confesó que sus intenciones cambiaron en el boxeo. Pese a que su padre le pidió que parara las peleas, el púgil británico reconoció que se subiría a la lona por una buena cifra de dinero.

“Me tienen que dar las peleas correctas para tenerme de vuelta en el boxeo, porque ya no estoy interesado en convertirme en tres veces campeón del mundo (…) mi papá no quiere que pelee de nuevo. Dice, ‘has logrado buenas cosas, ya. Ya alcanzaste todo lo que querías’. No me molesta pelear de nuevo, pero tendría que ser por mucho dinero”, concluyó.

También te puede interesar:

Video: Óscar Valdez tuvo un encuentro con “Canelo” Álvarez después de su polémica victoria sobre Robson Conceiçao

El mexicano “Canelo” Álvarez superó a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi como uno de los deportistas más “mercadeables” del mundo

“Canelo” inglés: quieren llevarse a Saúl Álvarez a Inglaterra