Video: Óscar Valdez tuvo un encuentro con “Canelo” Álvarez después de su polémica victoria sobre Robson Conceiçao

Óscar Valdez defendió su título superpluma del Consejo Mundial de Boxeo. El púgil azteca venció por decisión unánime al retador brasileño Robson Conceiçao. Fue un combate que traía polémica desde la previa, luego de que el mexicano diera positivo a una sustancia prohibida. Pese a eso, la pelea se desarrolló y, aunque algunos la tildaron de “robo” Saúl “Canelo” Álvarez felicitó a su compatriota.

Pese a las críticas y los señalamientos previos, “Canelo” estuvo presente y acaparó varias miradas en el recinto deportivo. Luego de que Valdez se enterara de que había dado positivo a una sustancia prohibida, el tapatío fue una de las personas que se encargó de brindarle su apoyo y palabras de aliento.

Evidentemente, la pelea venía cargada con una polémica previa que haría que todas las miradas se centraran en la actuación del mexicano. La victoria de Valdez fue muy cuestionada. Durante el combate, Robson Conceiçao había castigado constantemente el cuerpo de su adversario y el rostro de Valdez fue una muestra de las arremetidas del púgil brasileño.

5 rounds in, @RobsonR60 is absolutely feeling it. 😅 #ValdezConceicao | LIVE NOW on ESPN+ pic.twitter.com/8L7o3n2G1D

Pero sorprendentemente, los jueces le dieron la victoria a Óscar Valdez (115-112, 115-112 y 117-110). Ante esta decisión, el brasileño no pudo ocultar su incredulidad que fue avalada por diferentes periodistas a través de las redes sociales.

And still…🎤@oscarvaldez56 retained his WBC world title on the scorecards with a unanimous points victory over @RobsonR60… did you agree with the judges? 🤔pic.twitter.com/pzryeYEjeF

— Sky Sports (@SkySports) September 11, 2021