Abuelita de Thalía y Laura Zapata tiene fracturadas las dos piernas: “La tiraron dos veces”

En julio pasado Laura Zapata informó a través de Twitter que su abuelita sufrió una dolorosa fractura en uno de sus pies, sin embargo, esto no es lo único que sigue padeciendo doña Eva Mange, ya que hace unos días confirmó que no fue solo una sino sus dos piernas las que están fracturadas.

Fue durante una entrevista para el programa ‘Ventaneando’, en donde la actriz compartió detalles sobre el estado de salud de su adorada abuela, quien a sus 103 años debe permanecer postrada en cama debido a dos fracturas que sufrió recientemente.

“Me la tiraron dos veces. Tiene fracturadas las dos piernas, las dos tibias, los dos peronés, un piecito, fisura en una rodilla”.

La gente cada día está peor !!! Esto le hicieron a mi Abuelita #Eva y ninguno de los cuatro enfermeros sabe qué pasó, mientras yo trabajaba. Los mexicanos Pinches sin educación aunque presuman títulos de enfermeros. Asco de personas. #MexicoDespierta #MalditosMilVeces pic.twitter.com/Bg4mdoZ8xs — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) July 25, 2021

La escritora narró que recibió la noticia durante las grabaciones del reality ‘Master Chef Celebrity’, en el que actualmente está participando.

“La primera pareja (de enfermeros) no me dijo nada, hasta que hicieron cambios me dijeron el lunes: ‘¡señora mire cómo está su abuelita!’, y dije: ‘¿Qué?’, el pie todo hinchado morado“, explicó.

Asimismo, señala que cuando reunió a las cuatro personas que se encontraban a cargo de doña Eva ninguno aceptó su responsabilidad, y lejos de eso, sospecha que la medicaron para que permaneciera dormida y nadie se percatara de las fracturas.

“Yo creo que le dieron gotas para dormirla porque después del baño me la tenían muy acostadita, muy dormidita. Una cosa tremenda”.

Por fortuna su abuelita se encuentra en manos de nuevas enfermeras que espera realmente cumplan con su deber y no vayan únicamente por el dinero, ya que esta situación se ha convertido en una experiencia “desgastante y muy triste“.

La actriz confesó estar desgastada y solo busca que no sufra más su abuelita pues es una situación complicada por la que están pasando ya que aún persisten dos de las siete heridas que le provocaron en la residencia de adultos mayores de la que fue rescatada hace unos meses.

“Estamos en una situación terrible porque por las fracturas no la pueden mover, pero por las heridas la tienen que mover. Es algo muy fuerte. De las 7 heridas que tenía en el ‘asilo del terror’, porque la saqué por eso, ya le quedan 2. La más profunda que tenía 11 centímetros de profundidad ya tiene 4 centímetros”, dijo consternada.

Laura Zapata destaca que no está sola, ya que cuenta con el apoyo económico de su hermana Thalía, quien a pesar de la distancia se hace cargo de algunos gastos de doña Eva.

“Thalía de lejos, ella ha sido generosa en la cuestión económica con nuestra abuela. Ella paga algunas cosas, pero aquí estamos. La única que participa es Thalía, de manera económica. No con todo porque luego dicen que me mantiene, no con todo pero ha sido generosa”.

