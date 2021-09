Posando de perfil, Karol G presume su abdomen de acero

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Karol G es, sin duda, la estrella femenina de reguetón más popular actualmente, y ahora sorprendió a sus fans con una foto que publicó en su cuenta de Instagram en la que aparece posando de perfil, con la mitad de su rostro cubierto por su cabello y presumiendo su abdomen de acero.

La bella reguetonera se encuentra actualmente disfrutando del éxito de “Don’t be shy”, una colaboración con el DJ holandés Tiësto que marca su su incursión en el dance pop; la canción ocupa esta semana el número 5 en las listas de baile y música electrónica de Billboard.

Karol ha compartido en Instragram su emoción por aparecer en el más reciente número de la revista Billboard, que incluye un artículo de la cantante titulado “La próxima reina latina”. Ella escribió junto a su post de Instagram el mensaje: “Todo empieza con soñar las cosas, trabajarlas mucho y darle tiempo a Dios y al universo para que pasen cuando tengan que pasar … No tengo afán… todo me lo disfruto exactamente cuando llega 🖤 MI PRIMERA PORTADA EN BILLBOARD !!! ¡Que ilusión! 🤍🤍🤍” View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg) View this post on Instagram A post shared by billboard (@billboard)

