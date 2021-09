Así reaccionó J Balvin a las críticas por su cover de Metallica

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El famoso reggaetonero J Balvin rompió el silencio y finalmente dio respuesta a las críticas que recibió luego de ser uno de los artistas invitados para el álbum de éxitos de Metallica, donde interpretó la popular canción “Wherever I May Roam”.

Hace algunos días el colombiano fue invitado en el podcast que conducen Berth-Oh y Luisito Comunica, y aunque uno de los temas principales fue su nuevo disco, también habló sobre el hate que recibió por su versión del tema “Wherever I May Roam”, de la famosa agrupación.

De acuerdo al intérprete de “Blanco”, fue la propia banda quien asignó a cada uno de los 53 artistas invitados, la canción que se encargarían de realizar: “Yo soy tan fanático de Metallica que dije: ‘Voy a tocar una obra de arte’, así como que te dan un Picasso y te dicen: ‘Haz una intervención'”.

Además, aclaró que su tema no se trató de un cover como lo manejaron en distintas plataformas: “Mucha gente como que: ‘Ah, este cover no tiene nada que ver’. ¡Es que no es un cover! Yo hice mi canción encima de una base de Metallica y junto a Tainy“, contó J Balvin a los influencers.

Por otro lado, el oriundo de Colombia dio respuesta a quienes lo criticaron por haber formado parte del álbum de Metallica siendo un exponente del reggaetón:

“Hablas mal del género, del reguetón, y tus ídolos me dan el respeto a mí y me eligieron para estar en el álbum de ellos. Y no es algo como quien dice: ‘Hola, Metallica, yo quiero estar en álbum’. No, es como que dijeron: ‘Él, esta persona, esta persona'”, expresó J Balvin.

Checa la entrevista completa aquí:

