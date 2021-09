Demi Rose presume sus atributos mientras posa de espaldas desde un barco

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Demi Rose continúa de vacaciones en Italia, en un viaje que ha durado casi un mes. Ahora sorprendió a sus seguidores en Instagram al publicar fotografías en las que aparece a bordo de un yate, posando de espaldas y usando un microbikini con tanga que delineó su curvilínea figura.

La bella influencer británica ha obtenido casi 700,000 likes con esas imágenes, convirtiéndolas en una de sus publicaciones más populares en el verano que está a punto de terminar. Ella también se dejó ver en un balcón, modelando un ajustado corset negro.

Demi no ha informado aún si ya se encuentra en su casa de Ibiza, pero mientras tanto continúa promocionando su propia línea de ropa, distribuida por la marca Pretty Little Thing, cuyas prendas ha usado desde hace más de dos años. View this post on Instagram A post shared by Demi Rose (@demirose)

