Jacky Bracamontes disfruta a lo grande junto a su familia en las playas de Miami

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La ex reina de belleza Jacky Bracamontes decidió aprovechar las bellezas que las playas de Miami tienen para ofrecer y disfrutó de una escapada en yate con compañía de su familia.

A pesar de sus intentos, la famosa no se pudo escapar de los lentes de las cámaras, aquellos que capturaron cada paso que dio durante su estancia en el paradisiaco sitio.

Este fin de semana, Jacky Bracamontes puso a un lado sus compromisos laborales para celebrar a lo grande de un día de sol en Hibiscus Island, Miami. Por esta razón, la actriz mexicana alquiló un yate con su familia y fue captada mientras disfrutaba de los aditamentos con los que este contaba.

Asimismo, la protagonista de “Sortilegio” demostró que las tareas de mamá nunca pueden faltar; ya que fue vista de un lado a otro mientras se aseguraba de que los chalecos salvavidas y flotadores de sus pequeñas estuvieran a su alcance para el ingreso al mar.

Sin embargo, la tapatía se robó las miradas al posar con un traje de baño negro que resaltó su escultural figura, mismo que acompañó con unas gafas y sombrero a juego para protegerse del sol. La conductora finalizó el look agregando accesorios minimalistas en tono dorado.

Pero para Jacky Bracamontes no es novedad dejar al público con la boca abierta por su belleza; prueba de ello es su más reciente publicación en redes, con la que mostró su despampanante look para la gala de “Así se baila”, el nuevo show de Telemundo que pondrá a prueba las habilidades en la pista de varios famosos. View this post on Instagram A post shared by Jacky Bracamontes (@jackybrv)

Te puede interesar:

Jacky Bracamontes saca su lado sexy modelando su traje de baño favorito

Jacky Bracamontes presume su figura de modelo usando un sexy traje de baño rojo

Jacky Bracamontes luce su cuerpo en ajustada ropa deportiva