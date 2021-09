Primero humo y ahora tormentas eléctricas y lluvias en partes del sur de California

Han sido tantos meses seguidos sin lluvias en el sur de California que hasta cuesta trabajo creerlo: este viernes ha habido lluvias en la región.

Las autoridades avisaron de tormentas eléctricas y fuerte precipitación. Esto se ha combinado con la presencia de humo proveniente de los incendios en el norte del estado. El sol prácticamente no ha brillado en Los Ángeles en las pasadas 48 horas.

En Corona, en el Condado Riverside, la lluvia fue fuerte, como se mostró en videos publicados en redes sociales.

En Desert Hot Springs, también en el Condado Riverside, el agua cayó con fuerza. Las autoridades locales emitieron una alerta de inundaciones en todo el Valle de Coachella.

Got some lightning shots and lots of flooding. #deserthotsprings pic.twitter.com/MXtx7VtvX2— FirePhotoGirl (@FirePhotoGirl) September 24, 2021

El Servicio Nacional del Clima avisó de la formación de fuertes tormentas eléctricas sobre la costas frente al sur de California, incluyendo el Canal de San Pedro rumbo a la Isla Catalina. Se pronosticaba la posibilidad de fuertes aguaceros y hasta granizo. Areas of thunderstorms are moving over the coastal waters, including the San Pedro Channel out to Catalina Island. These storms are producing frequent lightning, gusts of 30 knots or higher, along with possible heavy downpours & small hail. #CAwx #SoCal pic.twitter.com/bLR2rrZNKr— NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) September 24, 2021

En el Condado Orange se reportaron fuertes lluvias, específicamente en el área de Tustin, donde hubo calles inundadas.

En San Diego la lluvia retrasó el partido de béisbol entre los Padres y los Atlanta Braves. Curiosamente, la última vez que estos equipos se enfrentaron fue en julio en Atlanta y la lluvia interrumpió ese partido, el cual se iba a completar el viernes en San Diego. Today’s scheduled resumption of the #Braves-Padres game that was suspended by rain in Atlanta in July could be delayed by, yes, rain in September. In San Diego. pic.twitter.com/e6PWU74IEY— David O'Brien (@DOBrienATL) September 24, 2021

Los expertos dijeron que aunque inusuales, las tormentas eléctricas en esta parte del año no son del todo inéditas, e indicaron que sábado y domingo habrá probabilidad de más lluvia en la región, sobre todo en las montañas y los desiertos. Curious to see the evolution of the thunderstorms today? Here's a radar loop beginning at 11 am. We had several hours of thunderstorm activity rumbling through the densely populated areas of #SoCal. Unusual for our region but not unheard of. #CAwx pic.twitter.com/NjY7xd8zsy— NWS San Diego (@NWSSanDiego) September 25, 2021

Las tormentas eléctricas causaron estragos hace semanas en el norte de California, al provocar nuevos incendios forestales que comprometieron la delicada situación preexistente.

