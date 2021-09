Más de 1,000 rayos cayeron durante la noche en California, provocando nuevos incendios forestales

Una ola de tormentas eléctricas atravesó California durante la noche, encendiendo el cielo nocturno y causando aún más incendios forestales en todo el estado.

I just couldn't get a shot that wasn't blown out! This lighting was intense. I shot these at the top of Santiago Park in Anaheim Hills. @NWSSanDiego #cawx #weatheralert pic.twitter.com/STJedmgLZr — FirePhotoGirl (@FirePhotoGirl) September 10, 2021

“Aproximadamente ~ 1100 relámpagos de nube a tierra en el estado desde anoche”, tuiteó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en San Francisco.

Approximately ~1100 cloud to ground strikes in the state since last evening. In the Bay Area region that our office covers the count is around 110 confirmed strikes. Too many cloud to cloud flashes to count. #RedFlagWarning — NWS Bay Area (@NWSBayArea) September 10, 2021

Solo en el Área de la Bahía, se contaron alrededor de 110 relámpagos confirmados, de nube a tierra. Hubo demasiados destellos de nube a nube para contarlos, dijo el Servicio Nacional de Meteorología (NWS).

Los rayos fueron capturados por sensores en un satélite de la NOAA y se pudieron ver en todo el estado.

Lots of chatter about lightning⚡ this morning. Lets take a look at the last 24 hours and how the lightning moved through the state. Here's a loop showing GLM data from GOES West 🛰 view the imagery for yourself https://t.co/eHseCz04FX #cawx #cafire pic.twitter.com/7IbX8a1lbR — NWS Bay Area (@NWSBayArea) September 10, 2021

Tormenta eléctrica con sequía: es como encender fuego en un bosque seco

Si bien muchas de estas tormentas trajeron algo de lluvia beneficiosa a la región afectada por la sequía, como en San Francisco, muchas de ellas fueron tormentas eléctricas secas.

Una tormenta seca ocurre cuando el aire en el que cae la lluvia es tan seco, que la lluvia se evapora antes de tocar el suelo, según CNN Weather. “Para muchos fuera de los estados del oeste, los rayos significan fuertes lluvias, y aunque algunas tormentas traen lluvia, muchas se consideran tormentas secas que no producen suficiente lluvia para extinguir el fuego que se creó”, explica el meteorólogo de CNN, Chad Myers.

“Los rayos en California crean importantes incendios forestales cada año”, explica Myers. “Muchos de los incendios forestales más grandes en la historia de California fueron provocados por impactos (de rayos) de nube a tierra”.

Dry lightning in Sierras & NorCal Thurs & Friday. Last August a lightning storm sparked 700+ wildfires. We don’t expect this event to be as severe, but are prepositioning engines, hand crews & incident management teams. 👩‍🚒👨‍🚒🚒🔥⛏️

Conditions can change quickly #beweatherwise pic.twitter.com/EcGBQl9eae — USFS Fire-California (@R5_Fire_News) September 8, 2021

Desafortunadamente, ese fue el caso el jueves por la noche: las tormentas eléctricas agrandaron incendios ya existentes y causaron nuevos fuegos.

En el área de Sacramento, “vimos la mayor parte de la actividad en el centro y sur del Valle de Sacramento y partes de las montañas, incluida el área del incendio Caldor”, dijo a CNN Weather Idamis Del Valle, meteoróloga del NWS Sacramento.

“Los bomberos fueron desviados del incendio de Caldor para combatir varios incendios de rayos anoche en todo el condado de El Dorado”, tuiteó Cal Fire. “Los relámpagos de las celdas de tormentas que pasan por la parte noroeste del condado de El Dorado comenzaron el más grande en Kanaka Valley Road en Rescue”.

Firefighters were diverted from the Caldor Fire to fight multiple lightning fires late last night throughout El Dorado County. Lightning from heavy storm cells passing through the northwestern part of El Dorado County started the largest on Kanaka Valley Road in Rescue. pic.twitter.com/wo05Iz7JDz — CAL FIRE AEU (@CALFIREAEU) September 10, 2021

Toda esta actividad de tormentas eléctricas que causan incendios forestales y un clima extremo se debe a la sequía provocada por el cambio climático.

“Las sequías son parte de un círculo vicioso que se refuerza a sí mismo”, dijo el meteorólogo de CNN Brandon Miller. “Cuando hay una gran sequía, como en California ahora, hay significativamente menos agua y humedad en el suelo y, por lo tanto, en la atmósfera, debido a la falta de evaporación. Esto hace que las ‘tormentas eléctricas secas’ sean mucho más probables durante un año de sequía”.

Terminan las tormentas eléctricas y llegan fuertes vientos

Las advertencias de bandera roja están vigentes hasta el viernes por la noche para el centro norte de California. También habrá viento en las cimas de las montañas el viernes, con vientos sostenidos de hasta 25 mph y ráfagas generalmente de 25 a 35 mph.

En el incendio Caldor, se espera que los vientos aumenten el viernes y persistan, informó Cal Fire, “con ráfagas de hasta 60 mph en las crestas y 40 mph en los valles, lo que resulta en un comportamiento de fuego más activo y crea un mayor potencial de detección en el combustible muy seco. fuera de la huella de fuego existente “.