4 consejos fáciles para organizar la entrada de tu casa

Existe una regla implícita que dice que la entrada de una casa es un lugar para dejar un montón de cachivaches.

Nos quitamos los zapatos en cuanto entramos, colgamos los abrigos en el armario del pasillo o en un gancho en la pared, dejamos el correo sobre un mueble y tiramos nuestras llaves encima.

Con el inicio del año escolar en marcha, es solo cuestión de tiempo para que empiece el desorden y el lugar se llene de mochilas, instrumentos y equipos deportivos.

Y mientras algunas casas tienen vestíbulos o garajes con almacenamiento integrado, otras pueden tener un diseño de distribución abierta que puede requerir soluciones creativas.

Con esto en mente, recurrimos a organizadores profesionales en busca de consejos de eficacia comprobada para poner un poco más de orden al caos que puede ser la entrada de una casa, así como de algunos productos que pueden ayudar.

Comienza con un plan

En un vestíbulo o en una entrada, la funcionalidad siempre debe ser lo más importante, afirma la organizadora profesional Lucy Milligan Wahl, fundadora de LMW Edits. “Puedes hacer que cualquier sistema se vea bien, pero primero debes crearlo”, explica.

Todo, desde el diseño de una casa hasta tu estilo de vida e incluso el clima pueden afectar la forma en que se organiza el área.

Si vives en una región donde siempre llueve, es importante tener un lugar exclusivo y de fácil acceso para los paraguas y la ropa de lluvia. Si en tu familia practican varios deportes y van a clases de música, quizás lo mejor sea que destines un rincón para el equipo que usarán constantemente.

Por último, piensa con qué frecuencia podrás organizar el espacio y sé realista al respecto.

“¿Estás dispuesto a dedicar unos minutos al día para ordenar o es necesario que todo esté listo para tomarlo e irse corriendo?”, dice Wahl. Una vez que lo tengas claro, analiza tu espacio y haz un plan bien estructurado a partir de ahí.

Si a tu casa le falta un vestíbulo o una entrada, es posible que debas fabricar uno.

“Primero, busca un buen lugar que sea específico para chaquetas, zapatos, bolsos y más: un espacio multifunción al entrar y salir, donde tu familia pueda guardar cosas y que sea muy accesible”, explica Kathryn Emery, experta en mejoras para el hogar y estilo de vida de Be the Best Home. No es necesario que sea un área enorme, lo único que realmente necesitas es un poco de espacio en la pared.

Haz espacio para los niños

Crear una zona para los niños puede ser una forma útil de incentivarlos a que se sean ordenados, o algo parecido. Emery sugiere destinar un cajón o un estante para cada niño y así ayudarlos a que incorporen el hábito de guardar sus pertenencias al entrar a casa.

“Un banco con cajones para guardar cosas es ideal para los niños, ya que están cerca del suelo y son muy accesibles para ellos”, dice Emery.

Sin embargo, si estás buscando un método más simple, los ganchos de pared son tu mejor elección. Asegúrate de colocarlos a una altura que los más pequeños puedan alcanzar fácilmente para mayor comodidad al colgar abrigos y bolsas.

Los ganchos giratorios, que a menudo pueden tener de 3 a 5 ganchos móviles, son una excelente opción para maximizar el espacio y mantener las pertenencias de una persona en un lugar específico, afirma Emery. Y si tienes suficiente espacio en la pared, coloca varios de ellos en una fila.

Lista de compras

Ganchos

• Gancho de pared grande de metal forjado, a $30 en Pottery Barn

Compra más ganchos de pared: Amazon, Liberty Hardware, Target, Wayfair

Banco con espacio de guardado

• Unidad de almacenamiento de madera con 3 cajones Safavieh Damien, a $201 en Walmart, a $205 en Home Depot y a $206 en Bed Bath & Beyond

Junta en el mismo lugar los artículos más pequeños

Las llaves, billeteras y artículos de tamaño similar pueden perderse fácilmente en el ajetreo, por eso siempre vale la pena que todas estas cosas tengan un lugar específico. “Utiliza contenedores que sean lo suficientemente grandes para los artículos que necesitas”, señala Wahl.

Las llaves pueden ir en un plato o bandeja pequeña, los teléfonos pueden estar en una estación de carga y el correo puede apilarse en bandejas, recomienda la profesional.

Ve un paso más allá y dale a cada miembro de la familia su propia bandeja para que el proceso sea un poco más simple. Dado que la entrada es un área que ya está llena de cosas, evita agregar algo inusual, ya que inmediatamente se convertirá en desorden.

“El área debe ser para las cosas que tu familia usa a diario o casi a diario”, añade la experta en organización.

Compra organizadores para el correo y las llaves: Amazon, Target, Walmart, Wayfair

Consigue alternativas de almacenamiento

Un gabinete independiente puede ser una buena solución si tienes más pertenencias que espacio de almacenamiento en la entrada o vestíbulo de tu casa. Uno que incorpore una variedad de características útiles, como un perchero, un portazapatos y un banco, puede ser una excelente manera de agrupar lo básico en una zona ordenada.

El tipo de mueble que elijas comprar puede incluir características como una barra para colgar ropa, cajones, ganchos o estantes para zapatos, dice la organizadora profesional certificada Schae Lewis, de Mission 2 Organize. Todo depende de tus necesidades.

Haz uso de los puntos débiles del lugar. Si no tienes un área designada para una categoría específica, ya sean zapatos, abrigos o bolsos, busca una unidad de almacenamiento que pueda suplir ese espacio.

“Si estás creando el espacio desde cero sin ningún mueble, el uso de muchos ganchos y un lugar para guardar zapatos son esenciales para este espacio”, indica Lewis.

Lista de compras

• Perchero Vasagle 3 en 1, a $59 en Wayfair, desde $71 en Amazon y a $84 en Walmart

• Armario Godishus, a $69 en Ikea

• Gabinete de almacenamiento de zapatos de 6 niveles, a $47 en Amazon, y un producto similar por $74 en Walmart

