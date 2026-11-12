Día de los Veteranos en Los Ángeles con reclamos a ICE

En la edición anual número 23 del desfile del Día de los Veteranos en el barrio de Pacoima, además de rendir homenaje a los militares y sus familias, autoridades locales criticaron a la Administración Trump tras conocer que, desde enero de 2025, los agentes de ICE han detenido a más de 50 personas —madres, padres, esposos y esposas de militares en activo— y deportado al menos a seis de ellas.

Según datos del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, entre enero de 2025 y enero de 2026, agentes de migración detuvieron a 125 exmiembros de las fuerzas armadas de los Estados Unidos.

Si bien muchos militares inmigrantes reúnen los requisitos para acceder a un proceso de naturalización acelerado gracias a su servicio militar, algunos nunca llegan a completar el camino a la ciudadanía debido a la falta de información, barreras administrativas, ausencia de asesoramiento legal, retrasos burocráticos o fallos en el proceso de naturalización, permaneciendo así vulnerables a consecuencias migratorias durante o después de su servicio.

El desfile del Día de los Veteranos en el Valle de San Fernando estuvo rodeado de orgullo y solemnidad, pero también reflexiones sobre casos de maltrato a veteranos inmigrantes. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Como resultado, los militares y veteranos que no son ciudadanos pueden enfrentarse a detenciones, procesos de deportación o a una separación permanente de sus familias a pesar de haber servido en las fuerzas armadas y de mantener vínculos profundos con Estados Unidos.

“La Administración [Trump] ha manejado mal este asunto”, declaró a La Opinión la supervisora del condado Lindsey Horvath. “No debería cuestionar la lealtad de los veteranos que sirvieron al país”.

Debemos asegurarnos de que nuestros veteranos reciban el trato que merecen. Por supuesto, es necesario garantizar que exista un camino para que puedan convertirse en ciudadanos de pleno derecho” Lindsey Horvath – supervisora de Los Ángeles

Horvath enfatizó que dichas detenciones representan una prueba más de lo fuera de control que ha estado esta administración y de lo poco que realmente se preocupa por garantizar la seguridad de las personas. “Resulta inexcusable que quienes han defendido este país, han luchado por nuestras libertades y han estado dispuestos a arriesgar sus propias vidas, ahora vean cómo su propio gobierno cuestiona su lealtad y su compromiso”.

Héroes de guerra fueron honrados como cada año por las calles de Pacoima en el Día de los Veteranos. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Día de fiesta y recuerdos en Pacoima

Reunidos en la intersección de Laurel Canyon Boulevard y San Fernando Mission, cientos de personas se apostaron en las aceras para disfrutar de la edición 23 del tradicional desfile del Día de los Veteranos. La celebración se realiza cada 11 de noviembre para honrar a los hombres y mujeres que han servido en las fuerzas armadas del país, tanto en tiempos de guerra como de paz.

“Mi primo (Estevan M. Guerrero) fue un valiente que peleó en la Segunda Guerra Mundial, en 1942”, recordó Jerry Aragón, residente de Valle de San Fernando.

Él y su primo Herbert Flores montaron un cartelón con fotografías de Estevan, quien murió en 2012 a los 89 años. Guerrero sirvió como cabo en el Ejército en los frentes del norte de África, Oriente Medio y Europa. Tras la guerra, fue miembro durante muchos años del puesto 176 de la Legión Americana de San Fernando.

Pancarta de tributo a la vida del soldado Stevan M. Guerrero durante el desfile anual del Día de los Veteranos en el Valle de San Fernando.

Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

“Mi mujer es mi general!”, bromeó James Louis Rodríguez Sr., un veterano de la guerra de Vietnam en 1968, quien estuvo acompañado de su esposa Sheila para presenciar el desfile.

Rodríguez, de 80 años, dijo que los veteranos inmigrantes que sirven al país deberían tener acceso a un proceso de naturalización acelerado gracias a su servicio militar.

A menudo, los miembros de las fuerzas armadas y los veteranos desconocen que existen disposiciones y protecciones en los procesos migratorios que permiten a sus familiares directos obtener un permiso para permanecer en Estados Unidos y, eventualmente, solicitar la residencia permanente y la ciudadanía.

Durante años, las directrices federales otorgaban una mayor protección discrecional a los militares y a sus familias. En 2025, dichas directrices fueron revocadas, lo que ha dejado a los veteranos y a los hogares de militares más expuestos a las medidas de control migratorio.

James Louis Rodríguez Sr,, excombatiente en Vietnam, y su esposa Sheila, disfrutaron una edición más del desfile del Día de los Veteranos.

Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

En honor a Bill Schiavo

La asambleísta demócrata de California, Pilar Schiavo, presidenta del Comité de Asuntos Militares y de Veteranos de la Asamblea, dijo que le parecía “vergonzoso” que, hasta el día de hoy, 60 cónyuges de miembros de las fuerzas armadas han sido deportados y que la administración Trump ha puesto en proceso de expulsión a otros 34.

“Me parece vergonzoso y lamentable que nuestro país tome como objetivo a veteranos que han servido a la nación y han realizado enormes sacrificios personales. Cuando alguien sirve en el Ejército, toda su familia hace sacrificios. Como país, hemos hecho la promesa de que si una persona lucha y sirve, debe existir un camino hacia la ciudadanía; deberíamos fomentar y apoyar esa posibilidad, no castigar a quienes ya han hecho tal sacrificio, especialmente cuando hemos adquirido ese compromiso con ellos”.

Schiavo agregó que en lugar de aplicar la política migratoria para mantener seguras a las comunidades, se está empleando para aterrorizarlas y sembrar miedo y desconfianza: “Ese no debería ser, bajo ningún concepto, el papel del gobierno. Punto”.

En el Día de los Veteranos, Schiavo, representante de los valles de San Fernando y Santa Clarita por el Distrito 40, dio a conocer que California ha realizado una labor importante en los últimos años desde la presidencia del comité de asuntos militares y de veteranos.

La supervisora Lindsey Horvath y la asambleísta Pilar Schiavo, presentes en el desfile, criticaron el maltrato de ICE a veteranos inmigrantes.

Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

“Ha sido una prioridad garantizar que brindemos apoyo y servicios a nuestros veteranos. Este año, aprobamos una ley [SB 694] para frenar las prácticas abusivas de personas que se aprovechan de los veteranos con discapacidad, quitándoles dinero a cambio de gestionar su acceso a los servicios del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA, por sus siglas en inglés) —servicios que, en realidad, pueden obtener de forma gratuita a través de los funcionarios de servicios para veteranos a nivel de condado—”.

Por otra parte, California recién aprobó una emisión de bonos por $11,250 millones destinada a la vivienda. De esa cantidad, $1,250 millones se destinarían a viviendas para veteranos.

La asambleísta compartió que su padre, Bill Schiavo, padeció cáncer debido a su exposición al llamado agente naranja en Vietnam y falleció el año pasado, pero que gracias al sistema de Asuntos de Veteranos (VA) pudo disfrutar de una vida prácticamente normal durante 40 años.

“Esos 40 años adicionales fueron un regalo. Mi padre era un hombre maravilloso”, remarcó. “Vietnam fue una experiencia que le marcó profundamente; creo que el servicio militar tiene ese efecto en cualquiera. Le hizo reflexionar de verdad sobre lo que significa tener libertad y lo que implica luchar por la justicia”.

Deportados por cometer delitos

Entre los casos de militares deportados se encuentra Sae Joon Park, veterano de combate del Ejército condecorado con el Corazón Púrpura; participó en el despliegue en Panamá en 1989 y, posteriormente, enfrentó problemas de trastorno de estrés postraumático (TEPT) relacionados con su servicio, así como condenas por delitos relacionados con drogas. En junio, abandonó Hawaii con destino a Corea del Sur ante la amenaza de ser deportado.

Otro deportado fue Mohammad Nazeer Paktyawal, padre de seis niños y veterano del conflicto armado en Afganistán. Falleció bajo custodia de ICE un día después de su detención. Sus delitos fueron fraude con estampillas de comida y robo.

Y José Barco, nacido en Venezuela y condecorado con el Corazón Púrpura, quien fue expulsado a México. Había sido condenado en Colorado por intento de asesinato en primer grado y por amenazar a otros tras disparar un arma contra una multitud en una fiesta en Colorado Springs; el incidente dejó herida a una mujer embarazada. Fue sentenciado a 52 años de prisión, de los cuales cumplió 15 antes de obtener la libertad condicional.