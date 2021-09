VIDEO: J Balvin pide que ya no lo llamen así y revela su nuevo nombre

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El cantante J Balvin sorprendió a sus fans al confesar que ya no quiere que los llamen por su nombre artístico, por el cual es mundialmente conocido y ha usado desde el principio de su carrera como reguetonero.

Balvin se encuentra promocionado su más reciente álbum “José”, el cual lanzó a principios del mes de septiembre y se ha colocado en lo alto de los principales listados de música a nivel mundial. En su más reciente material discográfico mostró una faceta muy íntima y personal en donde habló sobre la familia y cómo recuperó su salud mental.

Actualmente el intérprete de “In Da Getto” y “¿Qué más pues?” lanzó duras críticas contra los Premios Grammy, pues aseguró que el reguetón no es valorado por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos; sin embargo, son parte fundamental de ellos.

El intérprete de 36 años invitó a sus compañeros a boicotear la ceremonia de premios al no asistir ni dar una presentación. “Los que tienen poder en el género ninguno debería ir. Es decir, todos porque somos un movimiento”, sentenció en un mensaje difundido en redes sociales.

Ahora volvió a llamar la atención al asegurar que no quiere que lo llamen J Balvin. Estas declaraciones surgieron durante el programa “En Curva”, el cual es distribuido por la MBL como parte de sus actividades para promocionar Grandes Ligas de Béisbol y a sus jugadores.

En el episodio, junto atleta Francisco Lindor, el reguetonero dijo que no quiere que le digan más J Balvin, sino por su nombre José, pues indicó que quiere que lo traten por la persona que es, no por la figura que representa.

