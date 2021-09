VIDEO: Hawaii entra en alerta roja por erupción del volcán Kilauea

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El volcán Kilauea, en Hawaii, hizo erupción este miércoles luego de casi cuatro meses de inactividad. El Observatorio Vulcanológico de Hawaii (HVO) indicó que no hay peligro para las comunidades cercanas puesto que la lava solo está inundando el cráter Halemaumau, que está dentro del parque nacional de la isla.

No obstante, el HVO emitió una alerta roja por la erupción.

URGENTE 🛑#Hawaii

Entra en erupción el volcán Kilauea. El servicio geológico de Estados Unidos envia una alerta roja. pic.twitter.com/JZQRJ0Tz4r — 🅸🅽🅵🅾🆂🅸🆂🅼🅾🅻🅾🅶🅸🅲 (@EarthquakeChil1) September 30, 2021

El Kilauea es uno de los cinco volcanes que están en Hawaii. Este está haciendo erupción solo en su cima, creando pequeñas columnas de humo. Sin embargo, el HVO tenía días monitoreando la actividad del volcán que ha registrado varios sismos recientemente.

A pesar de que los expertos no prevén que la lava sea una amenaza para las comunidades cercanas, sí lo es la emisión de gases volcánicos que son altamente tóxicos y pueden ser perjudiciales para la salud si se inhalan. Before..and..After! #Kilauea #volcano summit #eruption is in full swing. What was once a cooling lava lake is now a new fissure eruption! https://t.co/ZIxSFKk70V



Follow along with updates at the #HawaiianVolcanoObservatory website. #HVO https://t.co/KGKIwXB2A8#KilaueaErupts pic.twitter.com/jCqTFsJRMS— USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) September 30, 2021

Ken Hon, científico a cargo del HVO, indicó a Hawaii News Now que la erupción comenzó exactamente a las 3:20pm hora local. También comentó que todo pasó “muy rápido”.

La entidad dijo al mismo medio que se han registrado fisuras bajo el cráter y que eso está generando flujos de lava en sus alrededores.

Happening now: a new eruption of Kīlauea inside Halemaʻumaʻu!



See live webcams inside Halemaʻumaʻu, courtesy of USGS Hawaiian Volcano Observatory: https://t.co/Yf1Kc3RQ7J



Photo courtesy of USGS pic.twitter.com/BUKfCCmI5J— Hawaii Volcanoes NPS (@Volcanoes_NPS) September 30, 2021

El Kilauea es uno de los volcanes más activos del mundo. Su última erupción fue en mayo y durante el siglo XX hizo erupción más de 50 veces, pero luego de una constante actividad volcánica entre 1983 y 2018 el volcán se mantuvo dormido por dos años, hasta el evento registrado a principios de año.

Lee también: