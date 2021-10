Niños en edad escolar tendrán que mostrar prueba de vacunación de covid-19 para tomar clases presenciales

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

California es el primer estado en la nación en requerir que todos los estudiantes elegibles —es decir, de 12 años a más— y personal de escuelas del estado se vacunen contra el coronavirus.



El gobernador Gavin Newson dijo ayer que la vacuna contra el covid-19 será agregada a la lista de las 10 vacunas, que ya son requeridas, para los niños inscritos en escuelas públicas, chárter o privadas. El personal de dichas instituciones también debe estar vacunado y existirán exenciones religiosas y médicas.



“Tenemos la intención de hacer eso una vez que la FDA [Administración de Alimentos y Medicamentos] haya aprobado completamente la vacuna, lo que nos dará tiempo para trabajar con los distritos, con los padres y con los educadores para generar más confianza y desarrollar una logística”, dijo el gobernador en conferencia de prensa desde San Francisco.



Una vez que la vacuna deje de ser solo de emergencia y sea aprobada completamente por la FDA, el Departamento de Salud Pública de California (CDPH) considerará las recomendaciones del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU, la Academia Estadounidense de Pediatría y la



Academia Estadounidense de Médicos de Familia antes de implementar un requisito.



El requisito entrará en vigencia al comienzo del período escolar después de la aprobación total de la FDA, ya sea el 1 de enero o el 1 de julio de 2022.



Se espera que el requisito se aplique a los alumnos de grados 7 a 12 a partir del 1 de julio de 2022 y la siguiente fase, grados kínder al 6, comenzaría unos meses después.





El gobernador Gavin Newsom conversó ayer con alumnos de séptimo grado de una escuela en San Francisco, lugar desde donde dio su conferencia de prensa. /fotos: getty.

¿Qué dicen los padres?

La noticia de ayer creó sentimientos encontrados entre los padres de familia del estado.



Dolores Cortéz, quien ya está vacunada contra el covid-19, dijo que aunque apoya al gobernador en su gestión, en esta ocasión no es partidaria de la orden de pedir que vacunen a los niños.



Indicó que una cosa es decirles a los adultos que se inmunicen pero que no pueden hacer lo mismo con los niños, cuyos cuerpos aún están creciendo y no saben cómo afectará su sistema.



“Yo fui presionada [para vacunarme] pero no voy a afectar negativamente la vida de mi hija con vacunas y efectos secundarios desconocidos”, expresó.



La madre de familia dijo que después de más investigaciones podría considerar la vacuna para su hija, que ahora tiene 9 años, pero que por ahora es muy pronto.



“Ni siquiera le pongo la vacuna contra la gripe. No estoy de acuerdo con envenenar sus cuerpos, son demasiado jóvenes”, recalcó Cortéz.



Dijo que debería haber otras opciones para que los niños se protejan, como se ha hecho hasta ahora en varios distritos escolares, mediante las pruebas rápidas o el uso de mascarillas.



Ricardo Hernández, padre de dos menores de 11 y 4 años, es partidario de las vacunas contra el covid-19 entre adultos pero aún tiene desconfianza para sobre la aplicación a los menores de edad. Él y su esposa ya están vacunados.



Se espera que para noviembre de 2021, las vacunas Pfizer sean aprobadas para los menores de 5 a 11 años.



Ante ello, Hernández indicó que como padre se preocupa por la salud de sus hijos pero que actuará con cautela.



“Prefiero esperarme para saber de los resultados de estudios en menores de 11 años, dado a que no quiero que mi hijo experimente efectos de la vacuna que sean fuertes o graves”, expresó.



Añadió que la urgencia de vacunar a los menores de edad es debido al alto aumento de infecciones al comienzo del año escolar.



También dijo que si un mayor número de adultos se hubieran vacunado desde que se pusieron a disposición en marzo, no estuvieramos viendo esta presión ahora con los menores de edad.



“La población adulta ha respondido muy lento exponiendo a los menores de edad y ahora ellos se deben vacunar”, dijo Hernández.



El gobernador Newsom dijo que el estado ya exige que los estudiantes estén vacunados en contra del sarampión, las paperas y la rubéola y no encuentra razón para que no se haga lo mismo con la vacuna contra el covid-19.



“La medida de hoy, al igual que nuestros primeros requisitos de enmascaramiento escolar y vacunación del personal en la nación, se trata de proteger a nuestros niños y al personal, y mantenerlos en el aula”, indicó el gobernador. “Las vacunas funcionan. Es por eso que California lidera el país en la prevención del cierre de escuelas y tiene las tasas de casos más bajas”.



Además pidió a otros estados que sigan el ejemplo de vacunar a los niños y prevenir la propagación del covid-19.

Hasta ahora California ha administrado más de 50 millones de dosis. El 84% de los californianos elegibles han recibido al menos una dosis y como consecuencia las tasas de casos positivos han bajado.