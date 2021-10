AMLO dice que “no es novedad” en México los casos de paraísos fiscales como los revelados en Pandora Papers

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en México “desgraciadamente no es novedad” los casos de paraísos fiscales como los revelados en los Pandora Papers y puso de ejemplo lo sucedido con Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien fue encarcelado en los años noventa por evasión fiscal y enriquecimiento ilícito.

“Ayer se dio a conocer una lista de los que sacan dinero para guardarlo en el extranjero, una lista grande y hay de todo. Bueno, decirle a los jóvenes que desgraciadamente no es novedad. Los que tienen ahora 20 años no habían nacido cuando ya se había dado a conocer que el hermano del Presidente Salinas, Raúl Salinas de Gortari, había sacado del país 100 millones de dólares, utilizando un banco famosísimo, el segundo banco más importante de Estados Unidos en ese entonces, el Citibank, una investigación realizada por el Senado de Estados Unidos, 100 millones de dólares”.

Desde Palacio Nacional, el presidente mexicano señaló que con lo revelado por los Pandora Papers, donde más de 3,000 mexicanos se encuentran en la lista de señalados, se tendrá que hacer una investigación para ver si todos estos casos están relacionados con la evasión fiscal.

“Hay que hacer una investigación hay que ver a quién corresponde, tiene que ver desde luego con la situación fiscal, ver si se pagó impuestos, cuándo se llevaron a cabo esas operaciones. Son muchos 3 mil”, dijo.

“Hay que revisar de nuevo toda esa fuga de capital, hay que ver cómo se resuelve y sobre todo que es lo que sacan dinero que no evadan impuestos, ver si existe delito en todos estos casos y abrir investigaciones. Pero si se da la noticia ayer, cuando fue lo de Raúl Salinas, si no me equivoco en 1992 o 94, en dos años sacó 100 millones de dólares, cuántos años tiene desde entonces, 27 años, el que tiene ahora 26 años, que ya incluso terminó la carrera, si estudio, no había nacido”, señaló.

Andrés Manuel López Obrador reveló que estaba enterado de que se iba a publicar la investigación sobre los Pandora Papers debido a que su Secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, le había informado de que estaba preocupado por un dinero que depositó en un fondo en el extranjero.

“(Arganis) me dijo ‘estoy preocupado por un dinero que deposité en un fondo y fue al extranjero y ese dinero inclusive me lo robaron, o sea que lo transaron este fondo, no solo a mi, a varios, y va salir este asunto, y quiero informarle que eran unas acciones que cobré de ICA’. Le pregunté ¿cuánto dijo, 3 millones de dólares?. No, de pesos, no mucho, ¿cuándo?, ‘cuando salí de ICA’. Hay que esperar la investigación, de estás trasferencias de fondos, y ayer me mandó un recadito porque le dije que seguramente me iban a preguntar”, señaló López Obrador.

Además de Jorge Arganis, entre los señalados mexicanos en la lista de los Pandora Papers está Julio Scherer, quien fue hasta hace poco Consejero Jurídico de la Presidencia de México; Julia Abdala, pareja del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, y Armando Guadiana, senador del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“Estoy enterándome de que había despacho, bueno hay en todo el mundo que son los que manejan todo este gráfico de dinero, en llevar a guardar el dinero a los llamados paraísos fiscales y desde luego que también hay fondos financieros, entonces que te aclare también el origen del dinero porque hay empresario, hay políticos, legisladores de México y de todo el mundo“, comentó.

“Y les corresponda a los de la unidad de investigación financiera, pero si por ley es una obligación que tienen, una responsabilidad, lo mismo el SAT, la Procuraduría fiscal, que tiene que hacer, a todos, a todos”, precisó.

