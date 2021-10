En ajustado enterizo negro, Ana Bárbara se muestra en el gimnasio realizando sus rutinas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Los más de dos millones de seguidores de Ana Bárbara en Instagram quedaron muy complacidos con la serie de videos que ella publicó en los que se muestra en el gimnasio, usando un ajustado enterizo negro que delineó al máximo su escultural figura. La reina grupera se mostró por delante y por detrás, realizando ejercicios para tonificar sus glúteos al subirse a un cajón de crossfit.

En la nueva temporada del programa “Tengo talento, mucho talento” la cantante vuelve a fungir como jueza, y en sus redes sociales ha mostrado los sexys atuendos que luce durante las grabaciones, demostrando que a sus 50 años está en excelente forma física. View this post on Instagram A post shared by Ana Bárbara (@anabarbaramusic)

Ana Bárbara se ha convertido en una de las favoritas de TikTok; ahí explota al máximo su personalidad alegre y sexy. Uno de sus recientes videos la muestra haciendo sensuales movimientos de cadera, y lo complementó con el mensaje: “Aquí haciendo el ridículo”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

También te puede interesar:

Usando leggings blancos y haciendo un split, Ana Bárbara luce al máximo su retaguardia

Isabella Castillo muestra las estrías en su busto y hace un sensual baile de caderas

Yanet García se deja ver caminando por la calle, presumiendo su retaguardia