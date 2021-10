De vender flores a ofrecer arte digital

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Como parte de su rutina, Jesús Martínez sale a correr todas las mañanas por su vecindario de Eagle Rock, al norte de Los Ángeles. Dice que en su recorrido usualmente encuentra la inspiración para su próxima obra de arte, en la salida del sol, en un vendedor ambulante o en algún paisaje.



El joven, de 24 años, realiza las obras desde su hogar; no obstante, son piezas únicas porque no son tangibles; es decir que son ofrecidas pero no se pueden tocar ya que no son pinturas exhibidas en museos o galerías.



Sus obras de arte caen bajo la categoría de activos digitales —algo conocido en la actualidad como token no fungible o NFT.



Su obra de la cual se siente muy orgulloso se titula “Genesis life” y se vendió por 38,000 criptomonedas. Esto es un equivalente actual a $80,000, cantidad que pudiera cambiar dependiendo del valor de la criptomoneda.



Martínez aún se asombra de incursionar en este mundo ya que, hasta hace unos años, trabajaba junto a sus padres como vendedor ambulante.



“Vendíamos flores en las esquinas o para las graduaciones”, dijo Martínez, cuyos padres son inmigrantes mexicanos.



“Dejé de vender flores después de la secundaria pero eso me ayudó a conocer el trabajo y la humildad”.



En la preparatoria Martínez se convirtió en un estudiante aplicado. Contaba con un promedio de 4.3 y culminó varias clases que contaban como créditos para la universidad.



Mientras cursaba la preparatoria tomó tres clases de arte donde aprendió a usar programas como Sketchbook Pro, Photoshop, Adobe Effects y varios más que facilitaban su pasión por dibujar.



Una vez que se graduó fue aceptado a la Universidad Estatal de California, Northridge (CSUN) donde comenzó a estudiar comunicaciones.



Desde que asistía a la universidad, le llamaba la atención conocer de ciertos programas o softwares como Tor Browser -el cual evita que alguien que esté viendo tu conexión sepa qué sitios web visitas.



En 2012 conoció acerca de Bitcoin, una de las criptomonedas más conocidas, pero en ese entonces era menor de edad y no podía comprarlas.



Años después, ya como adulto decidió aprender más. A principios de 2021, el NFT comenzó a tomar auge en el espacio internauta y Martínez no desaprovechó la oportunidad para aprender acerca de este nuevo activo digital.



Para mayo decidió publicar una de sus piezas de arte.



Hasta el momento ha vendido alrededor de ocho piezas que oscilan entre los 1,000 y 3,000 criptomonedas. La más costosa fue comprada por un coleccionista de renombre quien le aseguró que compró la historia detrás de la obra de arte.



“El coleccionista me dijo: ‘Lo que hizo que Picasso y [la pintura de la] Mona Lisa sean interesantes no fue la pintura sino la historia detrás de los artistas y tú tienes una historia hermosa y me encantaría ser parte de eso’… Ahí es cuando compró mi pieza por mucho dinero”, contó Martínez.



Agregó que sus obras de arte han llamado la atención de otras personas. Entre ellos de Gil Weisblum, quien es asesor y parte de la oficina familiar de la icónica diseñadora de moda Diane Von Furstenberg —cuya marca de lujo está valorada en $1,000 millones.



“Gil fue de los primeros en decir que mi historia es lo que va a lograr ventas récord en el espacio NFT y me convertirá en un artista cripto reconocido”, indicó Martínez.

Jesús (centro) aparece en una imagen junto a sus padres con quienes por años vendió flores. / fotos: cortesía.

Planes a futuro

El joven trabaja de tiempo completo en su arte digital. Espera algún día poder lograr su sueño de convertirse en un filántropo para ayudar en causas nobles, como construir escuelas en países del tercer mundo o proveer becas estudiantiles.



Debido a los muchos contactos que ha conseguido en estos últimos tiempos, Martínez también esta sirviendo como asesor estratégico para una iniciativa de Time Magazine y su presidente Keith Grossman.



Martínez asegura que sigue con los pies en la tierra aunque forme hoy parte del mundo de las criptomonedas.



Uno de sus sueños es poder comprarle un auto nuevo a su padre, quien es trabajador de la limpieza. “Él nunca ha tenido un auto nuevo”, dijo Martínez, quien es el menor de dos hijos.



También recomienda a los jóvenes que están interesados en incursionar en este mundo de la criptomoneda que no lo hagan sin antes educarse ya que hay demasiadas y no todas son reales.



“Creo que es impoartante educarse sobre los proyectos reales, sobre aquellos que realmente están contribuyendo a la sociedad… Creo que hay que tener en cuenta cómo son”, dijo Martínez.



También aconsejó a otros que no teman preguntar a otras personas que ya tienen experiencia en el tema de las criptomonedas para recibir retroalimentación.



“Les recomiendo que se aseguren de hacer su debida diligencia, dediquen mucho tiempo a investigar antes de invertir dinero y no solo pongan dinero porque lo leen en línea. Tómese el tiempo para leer y por qué la gente está invirtiendo”.