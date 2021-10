Estudiante baleado por la policía de Nicaragua gana el asilo político

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)



Más de 400 hojas con evidencias de la persecución sufrida y las lesiones causadas al recibir un disparo de la policía de Nicaragua, hicieron que la jueza de migración Lily Hsu de la Corte de Inmigración de Los Ángeles, le otorgara el asilo político a Christian Ruiz Sánchez.

“Christian fue muy organizado. Tenía fotos de sus heridas, reportes médicos, denuncias ante organizaciones internacionales y artículos de periódico”, dijo el abogado en inmigración Gianfranco De Girolamo, quien tomó el caso del estudiante nicaragüense, meses después de que fuera liberado de un centro de detención migratorio en Texas.

Su defensor explicó que el caso fue fácil de ganar por la abundancia de evidencias y porque además aportaron pruebas de que la situación política en Nicaragua ha empeorado.

“El secretario de estado Antony Blinken ha condenado en declaraciones públicas lo que está pasando en Nicaragua, así como el arresto de opositores y candidatos a la presidencia”.

Christian Ruiz Sanchez muestra el lugar donde recibió el balazo. (Aurelia Ventura/ La Opinión)

El abogado De Girolamo dijo que se hizo cargo de la defensa de Christian en el otoño de 2019, después de que había aprobado la entrevista de miedo creíble cuando estaba en detención.

Christian entró al país el 25 de marzo de 2019. “Estuve un mes en la hielera (celda de migración con muy bajas temperaturas) sin bañarme y comiendo pan con mortadela. De ahí me llevaron al Centro de Detención Río Laredo en Texas, donde pasé 3 meses”, dice.

“Fueron en total 4 meses terribles, pero era preferible a la muerte o a la cárcel en Nicaragua. Yo cuando salí de mi país, ya venía preparado psicológicamente para los centros de detención de migración”.

El muchacho de 25 años de edad salió libre bajo fianza el 18 de julio de 2019. “Varias organizaciones se unieron para pagar la fianza de $5,000, y la pastora Ada Valiente y su esposo me dieron hospedaje en su casa en la ciudad de Claremont”.

El abogado explica que una vez que comenzó a defender a Christian, pidió un cambio de corte de Texas a California.

“Teníamos la corte para enero de 2021, pero por la covid fue pospuesta para octubre de 2021. En septiembre de este año, un mes antes de la audiencia, les entregamos más de 400 páginas con las evidencias”.

Christian Ruiz Sánchez, herido de bala en una protesta en Nicaragua. (Aurelia Ventura/ La Opinión)

El 4 de octubre tuvieron una audiencia por video ante la corte desde la oficina del abogado De Girolamo. “Christian iba acompañado por su mamá y su esposa por si se ofrecía que fueran testigos, pero la jueza le hizo solo 3 preguntas sobre su historial de crimen”.

En 20 minutos después de comenzada la corte, la jueza le aprobó el asilo. “El fiscal del Servicio de Migración y Aduanas (ICE) renunció al derecho de apelación”, señala el abogado.

En un año, Christian podrá solicitar su residencia permanente en EE UU, y en 4 años más la ciudadanía, agrega su defensor.

“Un caso de asilo se puede ganar con testimonios, pero es más difícil. En el caso de Christian, el cúmulo de evidencias físicas que él tenía, hicieron posible que le dieran el asilo político”.

Christian recibió un impacto de bala en la parte derecha del tórax por parte de elementos de la Policía Nacional de Nicaragua cuando participaba en una manifestación contra la dictadura de Daniel Ortega el 14 de mayo de 2018. Él era organizador de esa demostración.

“Los policías llegaron lanzando disparos, yo corrí a refugiarme a la iglesia católica, cuando una bala me alcanzó y me entró por el pecho. Con la adrenalina a todo lo que daba, no lo sentí, pero un primo me dijo que me habían disparado y estaba sangrando.

Christian Ruiz Sanchez sufre las secuelas del disparo que le dio la policía de Nicaragua. (Aurelia Ventura/ La Opinión)

“En ese momento, sentí que me estaba mareando. No sé cómo, pero mis compañeros me arrastraron hacia la Iglesia, donde la gente estaba refugiándose y metiendo a los heridos”, relata.

Christian pudo salvar su vida gracias a que lo llevaron a un hospital privado en Managua, la capital de Nicaragua, a donde trasladaban a los heridos por las fuerzas policiales del gobierno.

Cuando se recuperó y regresó a su vida habitual, dice que comenzó la persecución y las amenazas fuertes en su contra por parte de la policía y los paramilitares, que lo orillaron a abandonar su patria.

“Aún sufro las consecuencias físicas y psicológicas. La bala se encuentra alojada en los músculos de mi espalda junto con otros reactivos. Sobre todo cuando el clima está frío, sufro dolores de cuerpo, calentura, no puedo cargar pesado ni estar mucho tiempo agachado”.

Sin embargo, dice que está alegre y satisfecho de haber conseguido el asilo político. “Estoy muy agradecido con Dios, con el abogado De Girolamo y las organizaciones WeCare, Mateo 25 y Raíces que me apoyaron en todo este proceso”.

Christian Ruiz Sanchez considera que más jóvenes escaparan de Nicaragua por la represión que se vive en Nicaragua. (Aurelia Ventura/ La Opinión)

Además este año pudo traer de Nicaragua a Los Ángeles, a su esposa, su niño y su madre.

“Nunca quise salir de mi país, pero tomé la decisión de escapar porque la persecución no cesaba”.

Considera que más jóvenes nicaragüenses seguirán huyendo del país y buscando refugio en Costa Rica, España y Estados Unidos.

“Las violaciones a los derechos humanos continúan. Está en marcha la operación para desmantelar cualquier intento de protestar contra la dictadura”.

Christian ve su asilo político como una victoria para los que han perdido su vida por alzar sus voces en Nicaragua.

“Ahora lo que más deseo es aprender inglés, estudiar y revalidar mis estudios universitarios de marketing y publicidad”.