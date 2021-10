Vucetich desatado: El ex entrenador de Chivas cuestionó las decisiones del club y le lanzó una punta a Marcelo Michel Leaño

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Víctor Manuel Vucetich, habló nuevamente sobre su salida de Chivas y aseguró que esta se dio en un momento inoportuno y no desaprovechó la oportunidad para lanzarle un dardo al actual entrenador interino Marcelo Michel Leaño.

Vucetich, en una entrevista que concedió a ESPN mencionó temas importantes de los temas internos del club y remarcó el hecho de que su destitución como entrenador de la Chivas no llegó en un momento prudente ya que, según él, los objetivos trazados por la directiva se empezaban a lograr poco a poco.

A pesar de que aclaró que para él Leaño no tuvo nada que ver con su destitución, el ex entrenador de Chivas sorprendió al entrevistador por la respuesta que le dio al describirlo.

El periodista que lo entrevista, Odín Ciani, le propone una dinámica en donde debe describir con una palabra aspectos y personajes de Chivas y cuando toca el turno de Leaño, la respuesta de Vucetich sorprendió a su entrevistador.

La primera descripción que dio “Vuce” sobre Leaño fue la de un buen chico, sin embargo, y sorprendido por no catalogarlo como un buen entrenador, Ciani lo cuestiona sobre porqué no lo definió como un buen entrenador si fue quien lo sustituyó, a lo que respondió que todavía no ha demostrado y le falta.

Chivas: Un objetivo no cumplido.

Amaury: Un empresario que va creciendo

Peláez: Un buen compañero de trabajo, un buen amigo

Leaño: Un buen muchacho.

¿Por qué no me dices un buen entrenador si es el que te está supliendo: Porque todavía no lo ha demostrado, todavía le falta

Proyecto: sería lo idóneo

Improvisar: Común

Vucetich: Muy inteligente

Oribe Peralta: Un gran profesional y un gran ser humano

Refuerzos: Una necesidad

Proyecto inconcluso: Una tristeza

Vucetich también habló acerca de las indisciplinas del equipo y de la necesidad que tiene Chivas de traer refuerzos de calidad.

También puede interesarte: Víctor Manuel Vucetich deja el cargo de entrenador de Chivas

Vucetich asegura que van en el camino correcto tras conseguir un empate ante Pumas