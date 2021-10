“Me encantaría tener más bebés”: Mariana González quiere darle más hijos a Vicente Fernández Jr.

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Vicente Fernández Jr. ha compartido algunos detalles de su polémico romance en varias ocasiones; sin embargo, ahora fue el turno de su novia, Mariana González Padilla, quien habló de los planes que tienen como pareja, como su próxima boda y la posibilidad de hacer crecer la familia.

Aunque Mariana disfruta presumiendo su amor en redes sociales, en esta ocasión aprovechó para aclarar algunas dudas sobre su relación con el hijo del “Charro de Huentitán”, entre ellas si le gustaría convertirse en mamá por tercera ocasión.

Durante una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram, la originaria de Tepatitlán, Jalisco, en donde es conocida como la “Kim Kardashian mexicana“, respondió que efectivamente, entre sus planes como pareja se encuentra tener hijos en común.

“Sí, es toda la idea. A mí me encantan las familias grandes como la mía, así que a mí me encantaría tener más bebés. Entonces, si Dios no da, claro que sí”.

En cuanto a las interrogantes que han surgido sobre sus planes de boda, la empresaria jalisciense rompió el silencio para aclarar que su boda sigue en pie, pero les gustaría tener como uno de sus invitados de lujo nada menos que al gran Vicente Fernández, por lo que esperarán a que se recupere de la caída que sufrió y lo tiene hospitalizado desde hace más de dos meses.

“Nada más estamos esperando que esté mejor de salud don Vicente y ese día que es tan importante nos pueda acompañar. Entonces vamos a esperar a que él esté mejor”.

Además, para acabar con las especulaciones en torno a la diferencia de edad que existe entre ella y su futuro esposo, aclaró de propia voz que tiene 38 y está a punto de cumplir 39 años. View this post on Instagram A post shared by ShowNews (@show__news)

Recordemos que fue el pasado mes de septiembre cuando Vicente Jr. Aprovechó una transmisión en vivo con sus seguidores de Instagram para acabar con los rumores que apuntaban a que su noviazgo con Mariana González había terminado, además de responder a quienes lo señalan por tener un noviazgo con una mujer casi 20 años menor que él.

“Tengo 57 años, Mariana tiene 38. Estamos muy contentos en la relación queremos formalizar todo si Dios quiere entrando al año 2022. Es un excelente ser humano”.

