Mariana González, novia de Vicente Fernández Jr., comenzará proceso legal para limpiar su nombre

Tras ser responsabilizada del secuestro y muerte de un hombre que supuestamente fue su novio hace años, así como de ser amante de Marco Antonio Solís “El Buki”, Mariana González, novia de Vicente Fernández Jr., comenzará un proceso legal para limpiar su nombre.

Hace unos días, Lilia Arriola, hermana del fallecido Mauricio, acusó públicamente a González, de 38 años, de participar en el secuestro del joven, pero es hasta ahora que la pareja de “Chentillo” decidió hablar al respecto, pues asegura está cansada de los chismes en los que ahora la involucran solo por ser la novia de un integrante de la famosa dinastía Fernández.

“Hablo porque ya se llegó en este momento al colmo al decirme secuestradora y asesina en los noticieros, no solo en las páginas de chismes y tengo que limpiar esto legalmente“, expresó la oriunda de Tepatitlán, Jalisco, la tarde del viernes 30 de julio durante una rueda de prensa en Guadalajara, donde la acompañaron su novio y sus abogados Anuar García Gutiérrez y Ernesto López Acosta.

“Tengo a la persona que me quiere y que me apoya porque sabe la verdad desde antes de que la señora hablara; y tengo a las personas indicadas para ganar esto”.

De acuerdo con las declaraciones de la empresaria, ella conoció al occiso en 2016 por medio de un amigo en común y tras ser cortejada por él, lo vio en un par de ocasiones, la última vez se vieron en Ciudad de México y lo siguiente que supo de él es que había sido secuestrando.

“En ese mes y medio que lo traté lo que yo sabía por él mismo es que era policía y no transportista, como dice la señora, que además no conozco, nunca la conocí porque su hermano y yo no fuimos novios. Lo traté muy poco, pero era muy detallista, aunque lo vi poco en persona, pero siempre me mandaba mensajes, canciones, flores, hasta que un día no hubo nada de eso y se me hizo raro, fue entonces que le pregunté al amigo en común por él y me dio la noticia”, añadió.

Lilia Arriola habló con algunos medios, como la revista mexicana TV Notas, a los que dijo que había una carpeta de investigación del caso, pues ella cree que Mariana está involucrada en lo sucedido con su hermano.

Por este motivo, González y Chente Jr. impondrán de la mano de sus abogados, una denuncia contra Arriola y una demanda penal contra la revista de espectáculos en mención, con la que buscarían una indemnización por daño moral.

Vicenta Fernández Jr., de 57 años, quien defiende y apoya incondicionalmente a su pareja, dijo que está en un proceso penal parecido contra la misma revista, pues también lo difamó cuando se afirmó que se encontraba en una clínica de rehabilitación por excesos.

