‘Necesitamos la residencia por eso estamos luchando’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Jacqueline García

jacqueline.garcia@laopinion.com

Cansados de promesas sin cumplir, líderes proinmigrantes continuaron con sus protestas este viernes, donde exigieron que los políticos demócratas atiendan a su petición de una reforma migratoria.



Este viernes fueron al centro de Los Ángeles, específicamente hasta el edificio Carpenters Union Trust —sede principal del Partido Demócrata del condado angelino— para dejar claro que si ellos no luchan por la comunidad inmigrante, se van a enfrentar a serias consecuencias cuando los políticos demócratas pidan su apoyo.



“‘Yes we can’ nos decía el presidente Barack Obama y decidieron darle la espalda a la reforma migratoria que también prometieron y pasaron la reforma de salud, que hasta parecía más difícil”, explicó Raul Murillo, presidente de Hermandad Community Center.



“Yes you can’ Sí pueden aprobar una reforma migratoria. Es cuestión de voluntad y de ver esto como un problema humano y de familias”.



Murillo dijo que ya basta de votar “por el menos peor” y ayudar a que los políticos demócratas lleguen al puesto más alto para que cuando estén ahí se olviden de sus promesas.



“Ya basta de llamarnos héroes si nos dan la espalda y nos tienen como indocumentados”, expresó.



Los líderes aseguraron que gracias al cabildeo y voto latino en las pasadas elecciones presidenciales 2020 se ganaron no solo importantes puestos, incluyendo el del presidente Joe Biden, sino también estados que no son completamente azules como Arizona, Nuevo México y Colorado.



“Eso no podría haber sucedido sin el voto latino”, dijo Juan José Gutierrez, director de One Stop Immigration Center.

“Por eso, no es aceptable escuchar a los líderes demócratas en el Congreso decir que una parlamentaria tiene más poder que la rama ejecutiva, del presidente Biden”.



Con ello, hizo referencia a la controversial opinión de la parlamentaria Eilzabeth MacDonough, quien hace poco dijo que la reforma migratoria no debería ser incluida en el presupuesto de reconciliación.



Guadalupe Rodríguez, representante de la federación de zacatecanos del sur de California, indicó que algunos políticos son “demócratas mentirosos”.



“Cuando quieren el voto de nosotros vienen y nosotros [vamos] gastando la suela de nuestros zapatos para apoyarlos y miren lo que están haciendo ahora, nos están dando la espalda y a algo que ya prometieron… “¿Dónde está la reforma? Se está cayendo”.



Activistas pidieron el apoyo demócrata para la reforma migratoria. (Jacqueline García/La Opinión)

Cecilia Rodriguez, representante de la Alianza Hondureña de Los Ángeles, aseguró que ella ha sido una de miles de latinos que salieron a las calles en busca del voto por los políticos demócratas.



“Ya basta de mentiras, queremos es una residencia permanente para todos los grupos”, expresó.



Estos son los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), los protegidos por el Estatus de Protección Temporal (TPS), los trabajadores agrícolas y empleados escenciales.



Exigieron que los políticos en los más altos puestos del congreso, como Chuck Schumer en el Senado y Nancy Pelosi en la Cámara Baja, cumplir con la promesa de campaña demócrata de una reforma migratoria.



“Después se dijo que estos cambios vendrían en el proceso de reconciliación y ahorita eso se está tambaleando”, dijo Gutiérrez.



Exigen que el Partido Demócrata se ponga en contacto con Pelosi, Schumer, Biden y todos los políticos demócratas para que no muera la reforma migratoria por la opinión de una parlamentaria.

¿Qué dice el Partido Demócrata?

Frente al edificio, John Fernández, representante de Full Rights for Immigrant Coalition dijo que el Partido Demócrata no ha abogado lo suficiente por ellos.



“Para Alex Padilla, la reforma migratoria no era una prioridad y ahora parece que ha cambiado su mentalidad, esperemos que Mark González [presidente del Partido Demócrata del condado de LA] también lo haga”.



En respuesta, González dijo que como el primer presidente latino del Partido Demócrata local más grande de la nación, está consciente de los problemas que rodean a la comunidad.



“He estado al lado de organizaciones como COFEM en cada lucha por la reforma migratoria”, dijo en un comunicado.

“Espero reunirme con cualquier organización cuyo objetivo sea ayudarnos a continuar la presión sobre el presidente Biden, la vicepresidenta Harris y nuestro liderazgo demócrata en Washington para que se apruebe una legislación de reforma”.



Los líderes también hicieron un llamado a los 38 miembros del Caucus Hispano del Congreso para que apoyen y luchen por las propuestas de inmigración y una reforma migratoria integral para 11 millones de trabajadores indocumentados.

“Estamos mirando y no perdonaremos al Partido Demócrata, si se dobla y se resquebraja, una vez más”, aseguró Gutierrez.