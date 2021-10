“Él fue el que actuó mal”: Caleb Plant cuestionó a Canelo y le lanzó una advertencia

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Saúl Álvarez y Caleb Plant protagonizaron una escena violenta en una conferencia de prensa en la que se fueron a los golpes. Aunque Julio César Chávez considere que este tipo de incidentes son normales, el boxeador norteamericano cuestionó las actitudes de “Canelo”.

“No sé por qué reaccionó así (Saúl Álvarez). Tiene a alguien en frente que sabe que no está aquí para cobrar un cheque por encima del cinturón y no le gusta eso. Pienso que perdió la calma. Luego intentó subirse y dar su discurso y ni siquiera pudo hablar, no pudo sacar palabras. Así que él es quien se está comportando mal”, sentenció Plant en una entrevista para Boxing Social.

WELL DAMN….Canelo ready to let Caleb Plant know what’s good…..👀🥊😩 Who y’all got?pic.twitter.com/uFspgSlDSM — 935 KDAY (@935KDAY) September 22, 2021

Saúl Álvarez empujó a Plant luego de que presuntamente el estadounidense se metiera con su madre. Sin embargo, Caleb desmintió todo, pero a partir de allí ha provocado al tapatío a través de sus redes sociales.

Sin embargo, Plant se muestra confiado y exhibe constantemente su actitud con relación a la próxima pelea pautada para el 6 de noviembre en Las Vegas. El campeón de la FIB buscará dar la campanada y ha manifestado su seguridad.

“Puede decir lo que quiera (Canelo), pero el 6 de noviembre lo descubrirá él mismo. Estaba calmado y bien. Él fue el que actuó mal, no yo. Si pones tus manos en mi esa es una luz verde. Yo respondí, pero él fue quien reaccionó. Perdió la calma”, concluyó. View this post on Instagram A post shared by Saul Alvarez (@canelo)

