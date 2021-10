Agenda de eventos: música, cine, arte

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Exhibición de Star Trek

Hace más de 50 años, un programa de televisión llamado Star Trek rompió con todos los esquemas con su atrevida visión: un grupo inclusivo de actores y actrices, entre los que había humanos e interplanetarios, coopera para superar los retos mientras exploran el cosmos. La exhibición Star Trek: Exploring New Worlds, que se puede ver en el Skirball Cultural Center (2701 N. Sepulveda Blvd., Los Angeles) aborda más de medio siglo de la relevancia y el efecto de este fenómeno de la cultura popular. Incluye la consola de navegación, artefactos, utilería, trajes y otros objetos de la serie. Abierto de martes a domingo; solo se puede entrar con reservación. Boletos $13 a $18; gratis todos los jueves. Informes (310) 440-4500 y skirball.org.

Foto: Cortesía/Skirball Cultural Center

Jazz latino en el Soraya

El jazzista cubano Arturo O’Farril y su African Jazz Ensemble abrirán la temporada diez del teatro Soraya (18111 Nordhoff St., Northridge) con un concierto gratuito, un regalo que le hizo a su público este local cultural del valle de San Fernando. Esta será la primera vez que el Soraya abra sus puertas luego de su cierre debido a la pandemia. El músico interpretará algunas piezas de Fandango at the Wall Project, un documental que grabó en la frontera entre México y Estados Unidos para HBO. Sábado 8 pm. Boletos thesoraya.org.

Foto: Archivo

Halloween en el Kidspace

Todo octubre el museo Kidspace (480 N. Arroyo Blvd., Pasadena) estará de “terror”. La celebración de Halloween en este lugar incluye muchas actividades para celebrar el mes más espantoso del año, entre ellas un desfile –los asistentes pueden visitar el museo disfrazados y marchar en esta parada–, decoración de calabazas, lectura de cuentos con el tema de esta temporada, encuentros en persona con las peludas pero no de miedo arañas y danza. Como parte de los festejos, el último fin de semana del mes la Bob Baker Marionette Theater presentará Hallowe’en Spooktacular!, un show de marionetas con Drácula y Vampira, Black Cat, el Hombre Invisible y Grumpy Pumpkin. Los desfiles tienen lugar entre semana a las 11:15 am y 3:15 pm; en fines de semana 11:15 am, 2:15 pm y 4:15 pm. Abierto de martes a domingo de 10 am a 5 pm. Boletos $12.95 a $14.95. Informes (626) 449-9144 y kidspacemuseum.org.

Panel con artistas

Cómo ha inspirado La Brea Tar Pits (5801 Wilshire Blvd., Los Angeles) al arte visual y a la cultura popular. Este es el tema de Fossilized and Realized: La Brea Tar Pits in Art and Popular Culture, en el que un panel de expertos explorará en persona cómo la representación en el arte y en la cultura pop de esta histórica edificación afecta el entendimiento general público. Participan el artista Mark Dion, la doctora Alison Luarence, el artista Carl Cheng y como moderadora Yolanda Bustos, archivista y administradora de recursos de la biblioteca del museo. Hoy, 6 a 7 pm. Entrada libre con previa reservación. Informes (213) 763-3466 y tarpits.org.

Comedia mexicana

El estandupero mexicano Franco Escamilla es conocido por su comedia de anécdotas personales y su sarcasmo. Además de haber recorrido gran parte del territorio mexicano con sus shows, se ha presentado en teatros de Europa, Estados Unidos, Japón y Australia. En Los Angeles ha sido parte del espectáculo en inglés de Gabriel Iglesias, en una de las presentaciones del comediante mexicoamericano en el Staples Center. Ahora vuelve con su gira Payaso a The Grove (2200 E Katella Ave., Anaheim), una cita que adeudaba en este local debido a que sus actuaciones fueron pospuestas debido a la pandemia. Viernes 8 pm. Boletos $59 a $99. Informes citynationalgroveofanaheim.com.

Foto: Cortesía

Clases en el Cayton

Luego de un año y medio de aprendizaje a distancia, el Cayton Children’s Museum (395 Santa Monica Pl., Suite 374 Level 3, Santa Monica) busca volver a dar la oportunidad a los niños de recordar la felicidad de descubrir a base del juego en un espacio seguro, donde puedan socializar, aprendan a explorar, resolver problemas y ser creativos. A partir del viernes, el Cayton iniciará una nueva temporada de programas para los niños que incluye creación de artesanías, danza, música, lectura de cuentos y drama. Hay clases para niños de 3 a 8 años y para niños en edad preescolar. El precio de las clases depende de la disciplina que se elija. Informes caytonmuseum.org/classes.

Foto: Cayton Children’s Museum

Ópera de Wagner

Por primera vez desde 2013, la música de Richard Wagner regresa a la LA Opera. Tannhäuser comienza el sábado en el Dorothy Chandler Pavilion (135 N. Grand Ave., Los Angeles), una pieza maestra romántica alemana del siglo 19. Bajo la conducción de James Conlon, esta obra cuenta la historia de un hombre que regresa a casa luego de un largo cautiverio erótico con la diosa Venus con el fin de seguir un sendero más virtuoso. En un momentáneo lapso de criterio, estremece al pueblo con una apasionada afirmación de delicias carnales, los que definitivamente no le ayuda a ganar puntos con la inocente joven mujer de la que está enamorado. Solo seis presentaciones, sábado 7:30 pm y domingo 2 pm; las otras cuatro serán a finales de octubre y en noviembre. Algunas de las funciones se transmitirán vía streaming. Boletos a partir de $19. Informes (213) 972-8001 y laopera.org.

Foto: LA Opera

Jaripeo en el Staples

La familia Aguilar sigue por todo lo alto con su gira Jaripeo sin fronteras, que llegará este fin de semana al corazón de Los Angeles, el Staples Center (1111 S. Figueroa St., Los Angeles). Ángela Aguilar, Leonardo Aguilar, Antonio Aguilar Jr, caballos, payasos, toros y acróbatas es solo algo de lo que incluye este novedoso espectáculo que ha recorrido importantes arenas de todo el país. El plato principal es Pepe Aguilar, quien está a cargo de cerrar el show que tiene una duración de tres horas. Incluye música de mariachi, orquesta y banda en vivo. Domingo 8 pm. Boletos $40 a $345. Informes (213) 742-7100 y staplescenter.com.