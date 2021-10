Andrea Legarreta habla de su amistad con Galilea Montijo: “Hemos pasado momentos complicados de rose”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Andrea Legarreta y Galilea Montijo son dos de las conductoras más queridas de la televisión en México, pero también figuras polémicas que han dado de qué hablar en diferentes etapas de su carrera artística, pero aún más desde que comparten pantalla por las mañanas dentro del programa ‘Hoy’, en donde han surgido rumores que apuntan a que existe una clara rivalidad entre ellas.

Sin embargo, fue durante una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, en donde la esposa de Erik Rubín rompió el silencio acerca de la cercana relación de amistad que sostiene con su compañera del matutino de Televisa, en donde confiesa que sí han existido algunas diferencias, mismas que han sabido resolver.

“Hemos vivido muchas cosas, hemos pasado momentos, muy pocos, complicados de rose, pero que al final usado más la razón y después el corazón. Las dos nos damos cuenta que las dos sumamos, que hacemos una buena mancuerna. Nos hemos acompañado en momentos duros de la vida de cada una y también nos hemos reído mucho, hemos disfrutado, llorado y aprendido mucho juntas“, compartió Legarreta.

En donde también destacó que, a pesar de sus diferencias, se tienen respeto y ha surgido una amistad.

“Nos queremos por lo que somos y a pesar de lo que somos porque, al final, nuestra historia de vida, personalidades y gustos pueden ser distintos y sin embargo, hay mucho respeto mutuo, agradecimiento, complicidad”.

Y recordó que fue por una propuesta suya, como Galilea llegó a conducir el programa matutino.

“Casualmente Gali entró al principio de ‘Hoy’; estuvo un poquito con Angélica Vale, Arath de la Torre en los fines de semana. Después Laura Flores iba a hacer novela, entonces yo fui la que le dijo Romagnoli: ‘Estaría padrísimo que en lugar de Laurita ya que va a salir entrara Gali’, y fue así“, explicó.

Asimismo, la actriz sorprendió al revelar que ha renunciado al programa ‘Hoy’ en un par de ocasiones debido a que no se sentía: “Sí, renuncié un par de veces porque yo no me sentía feliz y también está bien, no es como aferrarme, pero me dieron motivos para no hacerlo. Con los años te vas dando cuenta que en donde vas a estar, debes estar bien, si no, mejor no”.

