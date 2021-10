Coronan como reina a sobreviviente de violencia doméstica y cáncer de seno

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Claudia Sandoval creció en un hogar donde la violencia doméstica era el pan de cada día. Era cosa de rutina que su padre golpeara a su madre. Lo que no imaginó es que ella se casaría a los 20 años con un hombre no muy distinto a su padre.

“Yo nací en la ciudad de México en un hogar donde desde niña, mi papá golpeaba a mi mamá. Hasta la fecha, ellos tienen una relación tóxica”, dice.

En 1991, Claudia vino a Estados Unidos con su esposo. Aquí nacieron sus dos hijos que hoy tienen 30 y 29 años.

“Mis padres llegaron a vivir con nosotros a Los Ángeles, y con ellos vino el maltrato. Al poco tiempo, mi esposo comenzó a ejercer mucha violencia verbal contra mí. Se pasaba insultándome. Al rato vinieron las cachetadas y los empujones”.

Y así pasaron más de dos décadas de agresiones, en las que Claudia vivía la violencia de sus padres y la suya propia. “Te haces codependiente y te vuelves ciega”.

A Claudia Sandoval, las quimioterapias la ayudaron a tomar la decisión de salir de la violencia doméstica. (Cortesía Mujeres de Hoy)

Pero en 2015, la vida la sorprendió con una noticia que nunca esperó. Fue diagnosticada con cáncer mamario. Y contrario a lo que se pudiera pensar, esa enfermedad que la llevó a perder sus senos, la volvió más fuerte.

“Las quimioterapias me levantaron el ánimo. Fue en esos momentos en los que le prometí a Dios que sí me daba una oportunidad, ya no toleraría más violencia”.

Había aguantado una vida de crueldad durante 25 años, por su hijos, pero ya habían crecido.

“Así que me armé de valor. El cáncer de seno me hizo ver que tenía que recuperar el amor propio, mi dignidad. Se me había olvidado que era eso y permití tanta cosa tóxica”.

Lo peor, explica, es que no dependía económicamente del padre de sus hijos. “Yo ganaba más que él y me encargaba de pagar las cuentas”.

Claudia Sandoval pierde el pelo durante las quimioterapias para tratarse el cáncer de seno. (Cortesía)

El cáncer de seno fue también un shock para su abusador. “Como que él tomó consciencia. Pero ya era demasiado tarde. Ya me había perdido”.

Dos años después de haber sido diagnosticada con cáncer de mama, en 2017 dejó a su esposo.

Desde hace 6 años, Claudia está libre del cáncer y de quien fuera su compañero por más de dos décadas.

“Él ha cambiado. Ya no es él mismo, pero entre él y yo se acabó todo. Por los hijos somos buenos amigos y tenemos una bonita amistad. Pero el siguiente paso es el divorcio”.

Sus padres regresaron a México; y aún como adultos mayores continúan dentro de una relación dañina.

Claudia Sandoval muestra su certificado de graduación como cosmetóloga. A su lado Mayra Todd, líder de Mujeres de Hoy. (Cortesía Mujeres de Hoy)

A ella la sanación no le llegó por obra de gracia. Claudia dice que tuvo que ir a terapia y se encontró con la organización Mujeres de Hoy, que apoya a mujeres a salir de la violencia doméstica, donde la ayudaron y ahora ella es una voluntaria.

“Fui a grupos de apoyo contra la violencia y para sobrevivientes de cáncer. No van a creer, pero hay quienes que por haber perdido sus senos, son abusadas por sus compañeros. Conocer la realidad de otras mujeres me ayudó mucho. Empecé a sacar todo lo malo. Hoy me siento libre”.

Al poner fin a la violencia en su vida, se atrevió a hacer realidad sus sueños.

“En estos años he hecho más cosas que en los 25 años que estuve con mi esposo. Me hice cosmetóloga y puedo viajar a México a visitar a mis padres”.

Reconoce que le da tristeza ver que ellos no han logrado cortar las cadenas de la violencia doméstica.

“Yo le quiero decir a las mujeres que están en una relación violenta, que no están solas. Hay mucha ayuda. No permitan que les pisoteen su dignidad. El tiempo pasa. Muchas veces, una se queda por sus hijos, pero precisamente por ellos tenemos que salir. Yo no quiero que mi hija siga ese patrón con su novio”.

A Claudia Sandoval, la vida le cambió al salir de una relación de violencia doméstica. (Cortesía)

Claudia dice que el cáncer del seno le hizo reflexionar en que solo hay una vida. Ella escogió vivir sin violencia.

“Por primera vez me siento feliz y quiero hacer algo por la gente”.

Mayra Todd, líder de la organización Mujeres de Hoy, conoció a Mayra, en un evento que se hizo para recaudar fondos para ayudarla.

“Tres años después la volví a encontrar y se hizo parte de Mujeres de Hoy. Ella fue candidata a reina de nuestra organización. Le ganó a 13 participantes con su mensaje de querer ser una nueva mujer”.

Ese concurso es para destacar a mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica.

“El premio fue una beca para aprender a hacer uñas y maquillaje profesional, más $1,000 en efectivo”.

Claudia no se conformó con lo aprendido y fue a la escuela Cosmética a estudiar cosmetología. Hoy se gana la vida como cosmetóloga.

Todd dice que definitivamente la pandemia hizo que el abuso doméstico tanto para mujeres como para hombres se incrementara. “Tuvo mucho que ver el encierro, la falta de trabajo, dinero y no saber cómo iban a pagar la renta”.

Confía que fueron muchos los casos en los que la gente llamó para pedirles ayuda. “Yo tuve una situación donde el hijastro trató de golpear a la mujer de su papá. Pusimos un reporte y tratamos de obtener una orden de restricción, pero no procedió porque nunca localizamos al muchacho ya que huyó”.

Lo que Todd lamenta es la falta de apoyo de concejales y funcionarios electos para las víctimas. “Llamamos a sus oficinas y nunca nos atendieron. Los shelters tampoco tienen capacidad para darles techos a todos”.

La pandemia de COVID-19 ha traído un aumento de la violencia de pareja. (Jeff Grace/La Opinión)

Violencia y desamparo

La presidenta del Concejo de Los Ángeles, Nury Martínez anunció esta semana la creación del primer programa en la ciudad de sobrevivientes de violencia doméstica y tráfico humano.

“La violencia doméstica crea un efecto dominó devastador a lo largo de la vida de un sobreviviente”.

Añade que en un día cualquiera, 1,000 personas son rechazadas de los refugios de violencia doméstica debido a la falta de espacio.

“El status quo está fallando a estos angelinos y si realmente queremos terminar con la falta de vivienda en Los Ángeles, debemos abordar la violencia doméstica.

El primer programa piloto de sobrevivientes será manejado por el Departamento de Inversión Comunitaria para las Familias (Community Investment for Families Department). Les dará acceso a servicios de apoyo y recursos para sacarlos del desamparo. Se enfocará en los actuales desamparados por la violencia, y en prevenir que quienes la sufren, corran el riesgo de quedar sin un techo.

“Nadie debería escoger entre un hogar abusivo o dormir en las calles. Nosotros podemos hacerla mejor para apoyar las necesidades de los sobrevivientes. Este programa proporciona flexibilidad para responder a las necesidades únicas de las sobrevivientes y reduce la tasa de desamparo a lo largo de la ciudad”, dice Abigail R. Marquez, gerente del Community Investment for Families Department.

Las sobrevivientes de la violencia componen 40% de la población de desamparados de la ciudad.

“Me enorgullece que Los Ángeles sea la primera ciudad importante, no solo en invertir en viviendas seguras para los sobrevivientes de violencia doméstica, sino que también incluye a las sobrevivientes de agresión sexual y trata de personas”, afirma Elizabeth Eastlund, directora de Servicios Rainbow.

“Estos programas funcionan. Podemos prevenir y prevenimos la falta de vivienda para los sobrevivientes de violencia doméstica cuando tenemos el apoyo y el financiamiento para hacerlo”.

El programa recibió $5 millones del Concejo Municipal a través de la Ley CARES para financiar 10 agencias de refugios existentes contra la violencia doméstica y la trata de personas.

Para obtener más información sobre Survivors First, escriba a: info.cifd@lacity.org.

Si usted o alguien que conoce quisiera poner una denunci, llame a la línea directa de violencia doméstica del condado al 1-800-978-3600 o visite: http://publichealth.lacounty.gov/dvcouncil/.