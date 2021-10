Por necesidad: Campeona paralímpica podría vender sus medallas para salir de la pobreza

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La crisis económica y social que atraviesa Túnez, ha dejado sin trabajo y sin posibilidad de ingresos a muchos de sus ciudadanos y entre ellos está la atleta paralímpica Raouaa Tlili, quien es medallista de los Juegos Paralímpicos de Brasil 2016 y considera vender sus medallas para salir de la pobreza.

Con récords mundiales en el lanzamiento de peso y de disco, Tlili declaró a la radio tunecina IFM que podría desprenderse de sus medallas al no percibir ningún salario en estos momentos, debido a los problemas económicos en las que se encuentra el país.

“No puedo trabajar y capacitarme al mismo tiempo. Cada semana, notifico al ministerio de mi asistencia a las sesiones de capacitación por escrito. No tengo otras fuentes de ingresos. Estoy en necesidad. El estado ni siquiera me felicitó por mis logros durante los Juegos Paralímpicos ”, comentó. “Mientras hablaba con un amigo al respecto me dijo: ‘¡Puedes vender tus medallas para superar esta situación!, algo que no quiero hacer”, agregó Tlili.

La atleta rompió un récord mundial en los paralímpicos de Río 2016 en lanzamiento de disco

El país africano se encuentra en una crisis política y económica desde el mes julio pasado, debido a la suspensión del parlamento, la destitución del primer ministro y la merma en las libertades impuestas por el presidente de Túnez, Kaies Said.

Mientras sucede esta crisis, el gobierno que está encargado de velar por el salario de los atletas y también de los funcionarios públicos, no cuenta con los fondos suficientes para asumir el pago para los próximos meses, provocando que muchos de los trabajadores renuncien o busquen otra forma de subsistir.