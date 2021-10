Chiquis Rivera lanza ‘Invencible’ donde narra sus luchas contra la depresión, ansiedad y angustia

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Chiquis Rivera ha vivido en medio de la polémica desde una edad muy pequeña. La cantante de “Animate y Verás” ha tenido grandes lecciones de vida que la han tirado pero también de las cuales ha aprendido. Es por eso que en el 2022 lanza un libro titulado “Invencible” en donde narrará todo lo que vivido hasta ahora.

“Depresión. Ansiedad. Angustia. Hablaré de esto y mucho más en mis memorias ‘INVENCIBLE, libro que estará disponible para que todos ustedes lo lean el 8 de febrero de 2022”, publicó la estrella. “No es ningún secreto, he pasado por bastantes cosas en mi vida, algunas de las cuales conocen y otras que nunca he sacado a la luz, hasta que empecé a escribir este libro.”

La también hija de Jenni Rivera dice que es “necesario ser brutalmente honesta no solo para cambiar vidas e inspirar a otros, sino también para hacernos responsables de nuestras acciones”.

Chiquis también agregó, “Sí, he caído de rodillas más de una vez en los últimos 6 años, pero he venido a este mundo para prosperar, no para ser una víctima de lo que he vivido. No me gusta perder: si no gano, aprendo… y eso es lo que me hace INVENCIBLE. Si yo puedo hacerlo, ¡tú también puedes!”

