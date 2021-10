Una escuela de Miami obliga a los niños vacunados a permanecer 30 días en casa

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una escuela de Miami (Florida) está obligando a sus estudiantes a quedarse en casa durante 30 días si han recibido la vacuna contra el coronavirus. El Centner Academy se comunicó con los padres para pedirles que consideren posponer la vacunación de sus hijos hasta el verano y repitió “afirmaciones falsas y engañosas” en una carta, según explicó la estación local WSVN.

“Debido al impacto potencial en otros estudiantes y nuestra comunidad escolar, los estudiantes vacunados deberán permanecer en casa durante 30 días después de la vacunación por cada dosis y pueden regresar a la escuela después de 30 días siempre que el estudiante esté sano y sin síntomas”, apuntaba la escuela.

En cambio, el centro instó a los padres que planean vacunar a sus hijos deben esperar hasta que termine el curso escolar, en verano, ya que en ese momento “habrá tiempo para que disminuya la transmisión potencial o el contagio a otros”.

Centner Academy asked parents to consider holding off on vaccinating their children until the summer and repeated false and misleading claims about Covid vaccines. https://t.co/C6WGGSzE2k — NBC News (@NBCNews) October 19, 2021

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades han abordado las afirmaciones falsas y han impulsado una página en la que se explican algunos “mitos” relacionados con la vacuna contra le Covid-19. Los CDC, junto a otros líderes sanitarios, han dicho repetidamente que las vacunas anticovid son seguras y efectivas.

“Las vacunas contra el coronavirus se evaluaron en decenas de miles de participantes en ensayos clínicos. Las vacunas cumplieron con los rigurosos estándares científicos de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en cuanto a seguridad, eficacia y calidad de fabricación necesarias para respaldar la aprobación o autorización de una vacuna”, expuso. Miami private $30,000/year COVID conspiracy school — owned by GOP mega-donors David and Leila Centner — is "insane and dangerous cult," according to parents and staff, opened illegally with the help of corrupt Mayor @FrancisSuarez and Commissioner @KeonHardemon #BecauseMiami /1 pic.twitter.com/zoLm1SKXYS— Billy Corben (@BillyCorben) October 19, 2021

En esa línea, los CDC dijeron que millones de personas en Estados Unidos han recibido las vacunas desde que fueron autorizadas para uso de emergencia por la FDA. “Estas vacunas se han sometido y seguirán siendo objeto de vigilancia de seguridad más intensiva en la historia de Estados Unidos”, apuntaba la agencia federal.