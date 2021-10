Chiquis Rivera se confiesa con Jomari Goyso y dice en qué se parece a su mamá, Jenni Rivera y si piensa ser madre próximamente

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Chiquis Rivera estuvo de invitada en el podcast de la estrella de Univision, Jomari Goyso, quien ha demostrado tener un talento especial para sacarle a sus entrevistados las cosas que no siempre dicen o hablan en otros shows de entretenimiento. En esta oportunidad, Chiquis tocó varios temas áridos y sobre todo se paseó en “Sin Rodeo con Jomari” por el tema Jenni Rivera, su mamá. Además habló de cómo ve en este momento de su vida convertirse en madre.

Jomari Goyso y Chiquis Rivera son amigos, esto hizo que Jomari fuera un poco más “delicado” a la hora de preguntar cosas que todos quieren escuchar de Chiquis: pareja, trabajo, separaciones, la relación con su familia, proyectos y cómo no, su mamá Jenni Rivera. “¿Qué es lo que tú tienes más parecido a tu mamá?”, pregunta Jomari a lo que Chiquis responde sin titubear: “Worholic” (adicta al trabajo en español).

“Súper trabajadora. Mi mamá a veces no sabía descansar. De eso soy igual y a veces digo: -No, espérame, tengo que encontrar el balance igual- Soy una luchona, mi mamá era una luchona y así soy yo”, dijo Chiquis Rivera muy orgullosa de parecerse a Jenni rivera en este sentido.

Incluso recordó en algún momento a su mamá cuando Jomari Goyso le preguntó con cuál ex novio pudiese pensar que quizás fue ella la que no estaba para determinada relación en su momento. “Mi primer novio. Fue el primero que me pidió la mano. Muy buen hombre y mi mamá lo amaba. Le rompí el corazón. Con él aprendí a que no quiero ser más así, era muy dura”, respondió Chiquis.

En cuanto a su visión ahorita de la maternidad, Chiquis Rivera aseguró que definitivamente ahorita no está preparada para tener hijos. Siempre esperó estar en este momento de su carrera y quiere estar muy enfocada por lo que tanto ha trabajado. “Me da miedo tener un bebé. Amo tanto mi carrera. Estoy finalmente viviendo mi vida que me da miedo tener un bebé y que todo pare. Yo sé que voy a ser una buena mamá... Lo he pensado muchas veces. Veo muchas mujeres como Natti Natasha, Cardi B, Beyoncé que se presentan con su pancita y se ven hermosas pero yo no sé, la verdad es que no sé”, le aseguró a Jomari en cuanto a lo que piensa actualmente sobre convertirse en mamá.

