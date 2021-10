“No es mi problema” Daniel Craig revela que no le interesa quién será el próximo James Bond

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Con el estreno de la cinta “James Bond: No time to Die” y la develación de su estrella en el Paseo de la Fama, el actor Daniel Craig puso fin a su era como el agente secreto más famoso del mundo, y ante la ola de cuestionamientos sobre su candidato favorito para tomar la batuta, el famoso sorprendió al confesar que no le parece importante. ¿Cuál es la causa de su desinterés? Aquí te lo contamos.

En entrevista con Kevin Hart para su programa de SiriusXM “Straight From the Hart”, el famoso actor fue cuestionado sobre quién cree que será su sucesor en la franquicia de James Bond.

Al respecto, Craig compartió que esa es información que no necesita: “Kevin, Kevin, Kevin… no es mi problema. Tengo suficiente en mi plato sin tener que resolverlo. Esto es un dolor de cabeza. No lo necesito“, dijo en tono de broma a los micrófonos del programa.

Tras darse cuenta de que su respuesta podría ser tomada de la manera equivocada, añadió que no le importa quién será el próximo, pero dijo que estará listo para ver su versión del Agente 007:

“Quien sea… ¿sabes qué? Encontrarán a alguien brillante y será genial. Y yo estaré al frente y en el centro. Estaré en el asiento delantero de una sala de cine con mis palomitas de maíz y una bebida porque no puedo esperar”, destacó Daniel Craig.

Para concluir, a pesar de no saber quién será el nuevo James Bond, el actor de 53 años envió un consejo al histrión que tome la batuta: “Hay algunas cosas que diría… tienes que tomarlas y hacerlas tuyas. Creo que ese es el camino a seguir”.

