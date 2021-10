Danna Paola: “Hoy me tomo las cosas con mucha más valentía”

Exclusiva

Festejando aún su primera nominación a los Latin Grammy en la categoría ‘Mejor Album Vocal Pop’ por ‘KO’, Danna Paola en exclusiva se sincera, habla de sus cambios, de depurar de su vida todo lo que le ha hecho mal, aceptar la vulnerabilidad como un estado de fortaleza y reconocer que: “Hoy me tomo las cosas con mucha más valentía”.

Desde México, en un espacio de su hogar, nos recibe vía zoom para confesarse y darle un menaje claro a su público, a la Academia de los Grammys, y a quienes la lastimaron con un tajante: “no permito faltas de respeto de ningún mínimo, y denigrarme como mujer jamás”.

-Tu primera nominación a un Latin Grammy, por tu álbum más sanador de toda tu carrera, ¿cómo lo vives?

Danna Paola: Sabes lo importante y lo especial que fue para mí la creación de este álbum… Esta nominación es un gran paso en mi carrera, un gran logro y un abrazo para el alma, para todo el trabajo que fue crear este álbum. Hace 3 años regresé a la música, y decidí empezar a compartir experiencias e historias a través de mis canciones, ser lo más honesta posible, y hoy en día es este el resultado… No puedo estar más agradecida, sigo en shock, sigo muy emocionada, ya lloré demasiado, pero sobre todo, muy agradecida con la Academia, con la industria, por supuesto, por reconocer el trabajo que no solamente es mío y mis experiencias, sino también de un montón de personas que están involucradas… KO fue una gran catarsis para mí, seguir sacándole frutos a esta gran pieza es un gran honor, un orgullo enorme, y además estar nominada al lado de grandes amigos y compañeros, que quiero muchísimo y que respeto. Creo que hoy en día me siento ganadora por el solo hecho de estar ahí, y de cumplir unos de mis sueños.

-Te vimos cuando recibías la noticia emocionada, saltando, ¿qué pasó dentro tuyo en el momento en el que te enteras?

Danna Paola: Estaba pasando un momento muy revelador este 2021 sobre mi carrera, estoy tomando decisiones, bien dicen que el que no arriesga no gana, y creo que estaba o que estoy en un proceso como tan bueno y nuevo, que me hace canalizar y analizar al 100% lo que hago… Me dio un abrazo al alma, a esta parte artística genuina que hay dentro de mí, y la razón por la cual hago música y realmente fue como una confirmación de, “solo termina de ser, y sigue siendo honesta, y sigue compartiendo lo que te gusta, y haciendo música por la pasión, y por las ganas de compartir, y de contagiar al mundo de mis letras”. Realmente fue una gran señal de vida para mí, internamente creo que es un mensaje muy revelador y bastante luminoso.

-Cuando salió KO, hablamos de aceptar quién eres y defenderlo, ahora que ha pasado el tiempo y ya probaste esto que decidiste en tu vida ¿Qué cambio?

Danna Paola: Ha cambiado mi manera de ver la vida, de ver la industria… De estos 3 años que decidí volver a la música han sido súper reveladores, de mucho aprendizaje, sigo aprendiendo, quiero seguirme preparando. Fue una lección de no hay imposible, de que en verdad era algo que yo veía todavía muy lejano, y que no entendía, y era como que en qué momento va a pasar. Fue un álbum tan catártico para mí, de saber todo lo que aprendí en el 2020. Todo lo malo al final lo convertí en cosas buenas, en crear, permitirme ser sincera al 100%, en tener un balance sobre mí vida y también mi vida artística. Ha cambiado mucho mi manera y mi fortaleza, creo que hoy en día, me tomo las cosas con mucha más valentía, mucha más confianza, y trato de seguir defendiendo mi autenticidad y mi visión como artística. Es algo bien importante, y que mis fans y mi público lo ven reflejado en mí cada día. Entre mejor estás internamente todo lo demás se acomoda, y el universo te lo regresa, lo que atraes es lo que proyectas, entonces es muy lindo saber que tiene repercusión allá afuera lo que hago, a lo que me dedico, mi trabajo.

Danna Paola y su álbum K.O.. Foto: Universal Music

-¿Qué significa un premio para ti? Más allá de ponerlo en un lugar bonito donde lo puedas ver

Danna Paola: A veces tienen como que esta noción del ego, pero creo que es verlo mucho más allá de eso. Los reconocimientos son un logro para cada artista por el público, en este caso por la Academia, que es algo muy heavy, es como un Oscar, que en algún momento de mi vida me gustaría también estar nominada a algo así, sigo trabajando para ello. Tienen un valor importante, más allá del ego y de la estrellita y lo hiciste bien, te lo ganaste por tu merito. Es un abrazo al alma, sí es una estrellita pero como del universo, es una bendición muy grande de la constancia, de la perseverancia, del trabajo, no es solamente ganártelo porque sí. Todo tiene un fondo y le doy un valor muy importante. A veces nos enfocamos más en la ambición de competir, de ganar y números, más allá lo que realmente importa que, para mí, es hacer un justo cambio, el compartir música, el ser diferente, y el que a la gente le pase algo con mi música, ese es mi mayor premio, es mi anhelo siempre. Cada canción que comparto ya es un premio para mí, y realmente ver la reacción de la gente es algo muy llenador del alma.

-Hablas mucho de valentía y tus letras lo reflejan, ¿qué historias te comparten los fans que han tocado sus vidas?

Danna Paola: Me encanta ver cómo reciben las canciones, y el decir, “yo también pasé por esto, yo aprendí lo mismo que tú”… Es increíble ver cómo tus experiencias, mis mismas situaciones y memorias de mi vida, son algo muy similar a las de cualquier fans. Hay gente que me enorgullece tanto, se han abierto las puertas a salir del closet, a no permitir más una violencia de parte una pareja, por ejemplo, con ‘Calla Tú’, con alzar la voz, con el tema de ‘Ni una Más’, con no permitir quedarnos calladas, el apoyarnos entre mujeres.

También el empoderamiento que trato siempre de poner en mis canciones. Veo muchísima reacción de parte de muchas mujeres, que me dicen: “Es que me empodera tu música, me hace sentir segura, quisiera ser igual de segura como tú”. Y digo: “Es que yo también es algo que he trabajado mucho, yo también tengo muchas inseguridades y no soy perfecta”. Lo que más trato de representar es eso, y que la gente se identifique conmigo, y ver que sus historias son muy similares a las mías, y que todos somos humanos, y que cometemos errores, nos rompen el corazón, nos enamoramos y salimos adelante con mucha valentía… Lo que trato de transmitir es eso, mis experiencias, para que alguien más diga a tal persona o a tal canción que escuché de Danna, y me hizo reflexionar porque a mí me ha pasado con canciones y con letras que me hacen reflexionar sobre mi vida, y hasta con mis mismas canciones, es como una lección para mí.

Danna Paola. Foto: Universal Music

-¿Cuál es la lección más grande que aprendiste de KO?

Danna Paola: Que esta bien estar mal, yo amo el drama, soy súper drama Queen, pero realmente todo lo que conllevó a crear este álbum, y ponerle varias experiencias, varias de relaciones fallidas, de corazones rotos, fue de, está bien ser vulnerable, la vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad, aprendí mucho eso, que el ser vulnerable no te hace débil, al contrario, te hace mucho más fuerte. Poder compartir y tener esa capacidad de demostrar tus sentimientos. Aunque después de ese álbum quedé drenada, créeme que fue un cierre de capítulo, y una gran lección de vida, sobre está bien ser honesto y entre más honesto seas mejor también, lo vuelvo a decir, lo que proyectas es lo que atraes, y créeme que lo que proyecté en ese álbum fue, “ya estoy cansada de esto, ya me cansé de que me rompieran el corazón, estoy abierta a que la vida me presente cosas nuevas, a aprender a perdonar”. Creo que es algo que aprendí muchísimo también, soy una persona cero rencorosa, pero me toma tiempo perdonar a las personas con la confianza, y a veces no entendemos justo eso, de que somos seres humanos y nos encerramos solamente en nuestra visión, con nuestras cosas, nuestras emociones y hay que dejar de ser un poco egoísta con eso, y pensar también en la otra persona.

-¿Qué es lo que Danna hoy no permite?

Danna Paola: Por supuesto la hipocresías, las mentiras, creo que eso algo que lo tengo muy claro de hace algunos años para acá, creo que parte de las cosas que he aprendido, ya me ha tocado vivir bastante cosas muy densas y muy heavys, sobre ya sé lo que no quiero en mi vida, en una relación, en mis relaciones de amistad, el limite también con familia, es algo súper normal de hablar. Hay mucha gente que dice: “No, porque es tu mamá, porque es tu papá y así lo tienes que aceptar”… Y no, somos individuos, somos seres humanos y hay que respetarse y tener una comunicación sana, la comunicación es lo más importante para todo. Yo no permito faltas de respeto de ningún mínimo, y denigrarme como mujer jamás y eso es algo que, gracias a Dios, he podido eliminar de mi vida, todas esas personas que subestiman mi inteligencia o que me subestiman como mujer, etc, y gracias a Dios, de verdad, estoy rodeada de gente maravillosa que me valora, que me respeta, porque lo mismo doy yo, o sea creo que justamente mientras des lo mismo, tiene que ser reciproco.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA CON DANNA PAOLA EN VIDEO:

