Video: Carmelo Anthony enamoró a Los Ángeles y se convirtió en el noveno máximo anotador de la NBA

El veterano alero Carmelo Anthony aportó 28 puntos, incluidos seis triples de ocho intentos, que lo dejaron al frente del ataque de Los Angeles Lakers que ganaron este domingo por 121-118 a los Memphis Grizzlies y consiguieron su primer triunfo de la nueva temporada.

Ladies and Gentlemen: Carmelo Anthony pic.twitter.com/eM4NweC3b3 — Los Angeles Lakers (@Lakers) October 25, 2021

Anthony, que juega su primera campaña con los Lakers, salió de reserva para disputar 28 minutos en los que anotó 10 de 15 tiros de campo; estuvo perfecto (2-2) desde la línea de personal y capturó tres rebotes.

El pívot Anthony Davis aportó otros 22 tantos y cuatro tapones, mientras que el alero LeBron James anotó 19 tantos. La emoción del encuentro se mantuvo hasta el último minuto cuando Morant recibió una falta del escolta Kent Bazemore en un intento de triple a 2,5 segundos del final y con Memphis tres abajo.

Morant, que estableció marca personal con cinco triples, tuvo la ocasión de igualar el marcador, pero falló el tercer tiro libre y los Lakers se hicieron con la victoria.

Great way to end the weekend 🤙@carmeloanthony: 28 pts, 6-8 3PT@AntDavis23: 22 pts, 8 reb@KingJames: 19 pts, 6 reb, 6 ast@russwest44: 13 pts, 7 reb, 13 ast pic.twitter.com/2IgeButBTo— Los Angeles Lakers (@Lakers) October 25, 2021

Carmelo Anthony avanzó al noveno puesto de la lista de los máximos anotadores de la NBA con un total de 27.423 puntos en su carrera. 10x All-Star, 6x All-NBA and now 9th on the all-time scoring list…Carmelo Anthony! pic.twitter.com/qSv4wfZIfS— NBA History (@NBAHistory) October 25, 2021

El experimentado jugador dejó atrás a Moses Malone. Su próximo objetivo en la lista es el legendario Shaquille O’Neal, quien sumó 28.596 unidades. Congratulations to @carmeloanthony of the @Lakers for moving into 9th all-time on the NBA’s regular season scoring list! pic.twitter.com/S0qrAXuqzJ— NBA (@NBA) October 25, 2021

Con esta victoria, los Lakers cortaron la racha de dos derrotas consecutivas con la que habían comenzado la temporada. Por su parte, los Grizzlies perdieron por primera vez tras victorias consecutivas en este inicio de liga.

Su histórico juego enamoró a los fanáticos de Los Ángeles Lakers, que no pararon de aplaudir y reconocer la actuación de una de las leyendas en activo del baloncesto.