Canelo “El Lujoso” Álvarez: el mexicano presumió unos pantaloncillos de entrenamiento con diamantes incrustados

Saúl Álvarez está enmarcado como uno de los mejores boxeadores de la actualidad. Además, en algunas estadísticas lo han colocado a la altura de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en cuanto a influencia en redes sociales. Una figura del calibre del azteca no puede pasar desapercibida. Por esta razón, la reconocida marca Dolce & Gabbana le hizo unos pantalones cortos de entrenamiento con una peculiaridad: la prenda tiene diamantes incrustados.

¡OH LALA! 💎🔥



Canelo Álvarez estuvo entrenando con shorts Dolce & Gabanna que tienen incrustados diamantes Swarosvki



Se los mandan para que los use reveló el mexicano pic.twitter.com/CoIo0tGn4s — Analistas (@SomosAnalistas_) October 27, 2021

“Canelo” presumió su ropa de entrenamiento en una sesión abierta. Saúl Álvarez mostró todos sus lujos en su vestimenta y reconoció que no es la única prenda de este estilo que tiene en su armario.

“Son Swarovski. Me los regalaron y también tengo otros ahí que voy a usar en la semana. Me los mandan para usarlos y la verdad en que entreno a gusto con ellos. Me siento especial“, expresó el púgil mexicano para el programa ShowTime Boxing.

(Minuto 11:45)

Por otra parte, Saúl Álvarez no se contuvo al expresar lo que significa su momento actual. El mexicano afirmó sentirse el número uno, pero también reconoció sus dificultades.

“Venir desde abajo y hacer lo que estoy haciendo, ser el número uno, hacer historia, creo que todo mundo respeta eso. En el boxeo debes tener mucho carácter para llegar a ser, si no lo tienes, si no tienes el instinto de ser peleador puedes llegar, pero no es lo mismo”, sentenció.

Canelo se enfrentará a Caleb Plant este 6 de noviembre. El mexicano y el estadounidense se verán las caras en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada.

