Cómo reemplazar la televisión por cable por solo $25 al mes

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Dado el gran número de servicios de transmisión de video que ahora están disponibles, es posible que tú, al igual que yo, estés luchando para mantenerte al día con los programas y las películas a un precio que no sobrepase tu presupuesto.

Recientemente, hemos visto que los servicios diseñados para replicar los paquetes de televisión tradicionales (como FuboTV, Hulu + Live TV y YouTube TV) están subiendo sus precios, y la mayoría ahora cuesta $65 por mes o más.

¿Qué pasa si estás dispuesto a pagar solo la mitad? ¿Todavía puedes encontrar una variedad de contenido interesante con transmisiones locales?

Lo creas o no, la respuesta es sí.

Con el lanzamiento de varios planes nuevos de transmisión, incluidos Peacock y Paramount+ de NBCUniversal, de ViacomCBS, decidimos ver si podíamos armar un plan de televisión con un presupuesto muy ajustado de solo $25 por mes. Si bien es posible que el paquete que creamos, un paquete de Disney+ combinado con Paramount+ y Peacock, no se ajuste a todas las necesidades, ofrece una sólida variedad de canales de transmisión, redes de cable, películas y programas originales. Puedes optar por intercambiar algunos servicios, como HBO Max y aún así poder alcanzar un presupuesto mensual satisfactorio.

Dado que la gente suele agregar Netflix o Amazon Prime a otros planes de transmisión, sacamos a ambos de la ecuación. Depende de ti decidir si quieres suscribirte a ellos. Dejando eso de lado, aquí tenemos 3 servicios que brindan una gran cantidad de opciones de contenido por $25 por mes o menos.

Paramount+

Comencemos con Paramount+, que remplazó a CBS All Access como la plataforma de transmisión de ViacomCBS, ya que parece que no hay mucho que pensar para los fanáticos de los deportes. Tiene una oferta para ver todos los partidos de la NFL del mercado local en el calendario de CBS hasta 2022, además del baloncesto de la NCAA y el golf de la PGA, incluidos el Masters y el PGA Championship. (El Super Bowl LVI estará en NBC este invierno).

Paramount+ tiene dos opciones de suscripción. Si puedes tolerar algunos anuncios, el plan Essentials cuesta solo $5 por mes ($50 por año si pagas por adelantado). También se puede ver sin publicidades en el plan Premium por $10 al mes, o $100 si pagas por año. La gran diferencia es que con el plan Essential no obtienes tu estación CBS local en vivo (a excepción de los juegos de la NFL). Por lo tanto, es posible que desees pagar el plan más caro si no puedes ver programas de CBS en vivo de otra manera, o si deseas ver programas en 4K HDR (incluido Dolby Vision) y obtener descargas móviles, que son exclusivas del plan Premium.

Ambos servicios te brindan acceso a todos los programas de CBS, más de 3,500 episodios de BET, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount, Smithsonian Channel y otras señales de propiedad conjunta. También existen cada vez más programas originales, como “Star Trek: Picard”, “The Good Fight”, un relanzamiento de “The Twilight Zone” del actor y director Jordan Peele y la serie limitada “The Stand” basada en la novela con más éxito de ventas de Steven King.

Las películas actuales incluyen “A Quiet Place Part II”. Otras películas nuevas de gran éxito que llegarán al servicio después de su estreno en los cines incluyen “Mission: Impossible 7” y “Top Gun: Maverick”. También hay una adaptación muy esperada del videojuego “Halo”, que originalmente estaba programada para aparecer en la cadena Showtime de la compañía. Para los niños, hay 2 emisiones de propiedad de “Spongebob Squarepants”: “Kamp Koral”, una serie infantil original y “The Spongebob Movie: Sponge on the Run”.

Paramount+ está disponible en los reproductores de transmisión Amazon Fire TV, Apple TV, Chromecast y Roku, en teléfonos inteligentes y tabletas con Android y Apple iOS, televisores inteligentes de LG, Samsung y Vizio y consolas de juegos de PlayStation y Xbox.

Costo total: con CBS All Access, ahora gastamos $5 de nuestro presupuesto de $25, dejando $20 disponibles.

Paquete Disney +

Dada la variedad de marcas de entretenimiento de alto poder que tienen el amparo de Disney, no es ninguna sorpresa que agreguemos Disney+ como el siguiente paso. Por $8 por mes u $80 si pagas por un año, Disney+ ya es imprescindible para más de 50 millones de suscriptores.

He aquí el motivo: Disney es dueño de Lucasfilm (la franquicia de “Star Wars”), Marvel Studios (“The Avengers,” “Black Panther”) y Pixar (“Toy Story,” “Up”). La reciente adquisición de 20th Century Fox le otorga a 20th Century Studios (“The Simpsons”) y también gran parte del contenido de National Geographic.

En el precio original se encuentran “The Falcon and the Winter Soldier” y “WandaVision”, ambas del Marvel Cinematic Universe, además de la popular serie de propiedad de Star Wars, “The Mandalorian”. También tiene películas como “Artemis Fowl”, “Hamilton”, “Mulan” y “Cruella”. Hay algunas series nuevas basadas en Star Wars, que incluyen “The Book of Boba Fett”, además de versiones cinematográficas reversionadas de “Cheaper by the Dozen” y “Three Men and a Baby”.

Si bien Disney+ es bastante atractivo por sí solo, decidimos derrochar en el plan de paquete, agregar Hulu y ESPN+ al servicio por tan solo $14 por mes.

Hulu, que ahora es propiedad de Disney en su totalidad, llena un gran vacío con contenido de canales de televisión y cable populares. Algunos programas se pueden ver en tiempo real, pero la mayoría están disponibles un día o una semana después. Es una buena manera de obtener programación de ABC, AMC, Bravo, Big Ten Network, CBS, E, ESPN, Fox, Fox Sports, FX, NBC, NFL Network, Oxygen, PBS, Syfy y USA Network.

Este paquete también te ofrece una buena variedad de programas de televisión clásicos, “30 Rock” y “Modern Family”, originales de Hulu (“The Handmaid’s Tale” y “Little Fires Everywhere”) y acceso exclusivo a películas como “A Quiet Place” y “Parasite”.

ESPN+ agrega deportes al combo, desde las principales ligas de béisbol hasta fútbol universitario y baloncesto, hockey, fútbol y peleas de UFC. También te otorga acceso a documentales como la serie “30 for 30”.

Disney+ está disponible en la mayoría de los reproductores de transmisión, televisores inteligentes de Android, LG, Roku y Samsung, teléfonos inteligentes y tabletas de iOS y de Android, consolas de juegos y navegadores web.

Costo total: con Paramount+ y el paquete de Disney, ahora gastamos $19 de nuestro presupuesto mensual de $25. Esa opción no nos deja mucho dinero para un tercer servicio, pero sigue leyendo.

Peacock Premium con anuncios

Peacock, que se lanzó a nivel nacional en 2020, es una excelente manera de completar el paquete con programas de NBC y películas de Universal.

A diferencia de los servicios anteriores, ofrece un plan gratuito con anuncios además de 2 planes de pago ($5 por mes con anuncios, $10 sin anuncios) con opciones de contenido más sólidas.

El plan gratuito te brinda acceso a aproximadamente dos tercios de la biblioteca de 20,000 títulos de películas, programas clásicos, noticias, deportes, programación infantil y ofertas en español de Peacock. Las transmisiones de la temporada actual de NBC también están disponibles una semana después de su emisión.

Sin embargo, creemos que vale la pena gastar $5 por mes en el plan de pago con anuncios. En primer lugar, obtienes acceso al día siguiente a esos programas de NBC. Mejor aún, obtienes el complemento completo de programación de las propiedades de NBCUniversal: Bravo, Syfy, Telemundo, USA Network y Universal Studios. Más recientemente, Peacock cerró un acuerdo con Universal que hará que las nuevas películas de la compañía se transmitan exclusivamente en Peacock después de dejar de estar disponibles en cines. El acuerdo comienza en 2022 e incluye películas como “Jurassic World: Dominion” y “Minions: The Rise of Gru”.

Peacock también está licenciando programas de ABC, A&E y Fox. También tiene un acuerdo con ViacomCBS para agregar contenido de CBS, Paramount, Showtime y Viacom, además de películas de Blumhouse, DreamWorks, Focus Features, Illumination, Universal Pictures y Warner Bros.

La programación original de Peacock es un tercer motivo importante para suscribirse a un plan Premium; los suscriptores de plan gratuito obtienen solo uno o dos programas de muestra. El servicio se lanzó con 9 series, incluidas “Brave New World” y “Psych 2: Lassie Come Home” y los títulos más recientes incluyen “Dr. Death”, “One of Us is Lying” y “Dan Brown’s Lost Symbol”.

Para los fanáticos del deporte, Peacock transmitirá los partidos de fútbol de la Premier League, los torneos de golf, los partidos de la WWE Network, la cobertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing y los juegos de la NFL los domingos por la noche que se transmiten por NBC.

Peacock está disponible en los reproductores de transmisión Amazon Fire, Apple TV, Chromecast y Roku, en televisores inteligentes de Android, LG, Samsung y Vizio, teléfonos y tabletas con Android e iOS y consolas de juegos de Microsoft Xbox One y Sony PS4.

Costo total: al agregar Peacock a nuestro plan a $5 por mes, el total asciende a $24, dejándote con un dólar extra para palomitas de maíz.

Entonces, ¿cómo lo hicimos?

Al final, demostramos que es posible obtener un plan de televisión con todas las funciones por menos de $25 al mes. De hecho, si Peacock Free satisface tus necesidades, puedes llegar a gastar menos de $20 por mes. Sin embargo, si necesitas acceder a las transmisiones de CBS, te recomendamos que asciendas al plan Paramount+ de $10 por mes, que daría un total a $30 por mes.

Cualquier opción que elijas, obtendrás una variedad bastante atractiva de transmisión de televisión, contenido por cable, películas, deportes y eventos en vivo.

Tampoco olvides que puedes complementar todo lo que se menciona aquí con los programas de televisión y películas clásicos que ofrecen los servicios de transmisión gratuitos con anuncios como Pluto TV, Tubi y Xumo.

También puedes usar una antena para aumentar tus opciones de transmisión local.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.