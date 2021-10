Lluvias y vientos de 100km/h afectaron a Nueva Inglaterra este miércoles

Miles de personas en Nueva Inglaterra despertaron este miércoles sin servicio eléctrico y azotados por fuertes vientos debido a una tormenta en el noreste de los Estados Unidos. En algunas zonas hubo vientos de más de 100 kilómetros por hora y los servicios meteorológicos prevén posibles inundaciones en Nueva York y Nueva Jersey.

Según Poweoutage.org casi 500,000 clientes en Massachussets despertaron la mañana de este miércoles sin energía. “Con el suelo saturado y lleno de hojas, los cortes de electricidad por árboles caídos son una preocupación”, dijo meteorólogo de CNN.

La oficina en Boston del Servicio Nacional de Meteorología (NWS) instaron a toda la población que viva cerca de las costas a mantenerse alertas por los fuertes vientos que podrían llegar a los 150 kilómetros por hora en ciertos momentos.

This is just part of what was left behind in the Northeast as a #noreaster caused many different issues in the New York and the greater New England area.#nywx #flooding pic.twitter.com/hjxBeGtLh7 — WeatherNation (@WeatherNation) October 27, 2021

Según estimaciones, algunas zonas de Massachussets podrían presenciar más de 2 pulgadas de agua en las próximas 36 horas, lo que podría provocar inundaciones repentinas en carreteras.

Hasta este miércoles, las lluvias dejaron caer cerca de 7 pulgadas de lluvia en Nueva Jersey, lo que provocó que el gobernador de la entidad, Phil Murphy, decretara estado de emergencia en el estado. Casi al mismo tiempo, su homólogo de Nueva York, Kathy Hochul, hizo lo propio en su estado.

En Nueva Jersey las lluvias inundaron algunas vías y provocaron que los cuerpos de rescate actuaran para salvar a algunas personas que se habían quedado atrapadas en sus vehículos durante el diluvio. Hasta ahora, no se han reportado fallecidos o muertos relacionados a la tormenta en la costa Este.

The #Noreaster, off the U.S. East Coast, just before #sunset this evening. A general 3-6” of Rain fell across portions of the Mid Atlantic & New England coasts, with wind gusts close to 100mph along southern areas of coastal Massachusetts. #PAWx #NJWx #NYWx #CTWx #RIWx #MAWx pic.twitter.com/91z44gysMA — Kevin Clamato (@KevinClamato) October 27, 2021

Un poco más al norte, las autoridades contabilizaron hasta la noche del miércoles poco más de dos pulgadas de agua en Nueva York. Delaware, Otsego y Sullivan también presentaron algunas vías inundadas por las lluvias.

Ambos estados fueron azotados a principios de septiembre cuando los remanentes del huracán Ida dejaron varios fallecidos, destrozos, inundaciones y millones de dólares en daño.

Eversource Energy, una de las empresas energéticas más importantes de Nueva Inglaterra, dijo que miles de usuarios podrían perder el servicio eléctrico durante los próximos días producto de los vientos. Winds begin to subside through this afternoon as our nor'easter finally begins to spin its way east. Dry conditions can be expected into this evening with temps in the 50s.



See the latest wind and rain reports for the Tri-State:https://t.co/Oo0updaRGAhttps://t.co/wQXGi1P32w pic.twitter.com/TNPjs1QZus— NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) October 27, 2021

Se prevé que lo más peligroso suceda la noche de este miércoles. Además, los expertos indicaron que en las costas del noreste podrían haber olas de hasta 3.6 metros de altura.

Lee también:

–VIDEO: Una tormenta azota al sur de Italia y deja dos muertos

Meteorólogos: Se necesitan hasta 20 pulgadas de lluvia en California hasta diciembre para revertir los efectos de la sequía

–VIDEO: Las cataratas del Parque Nacional Yosemite están fluyendo nuevamente gracias a las lluvias en California